Ihattaren bestraft voor mishandeling en poging tot bedreiging

heeft een taakstraf van zestig uur opgelegd gekregen voor mishandeling en het medeplegen van een poging tot bedreiging, zo melden het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. De middenvelder van RKC Waalwijk kreeg de straf opgelegd van het Openbaar Ministerie en gaat hier niet tegen in beroep.

Eind 2022 heeft Ihattaren volgens het OM geprobeerd iemand te bedreigen, zo is gebleken uit afgeluisterde telefoongesprekken. Begin 2023 zou de middenvelder weer de fout in zijn gegaan, toen hij zijn vriendin ‘een aantal klappen heeft gegeven’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ihattaren moet vrezen na uitspraken van technisch directeur RKC

Tijdens een zitting achter gesloten deuren heeft het gevallen toptalent beide vergrijpen bekend en gaf hij aan hier spijt van te hebben. Om die reden heeft het OM besloten om Ihattaren een taakstraf van zestig uur op te leggen. De linkspoot gaat hier niet tegen in beroep, waardoor dit ook direct zijn definitieve straf wordt.

LEES OOK: Ihattaren maakt definitieve interlandkeuze zojuist bekend

Twee jaar geleden werd Ihattaren opgepakt in Amsterdam, nadat zijn vriendin Yasmine Driouech aangifte had gedaan. De twee zouden rond de verjaardag van Ihattaren ruzie hebben gehad. Later heeft Driouech geprobeerd de aangifte weer in te trekken, maar het OM besloot hem alsnog te vervolgen. In de andere zaak zou Ihattaren een poging tot het uitlokken van een bedreiging hebben gedaan, waarbij hij probeerde om iemand aan te zetten een ander te bedreigen, wat ook gebeurde. Na ruim twee jaar kent Ihattaren door een deal met het OM eindelijk zijn straf.

➡️ Meer nieuws over Ihattaren

👉 Ihattaren moet vrezen na uitspraken van technisch directeur RKC 🔗

👉 Ihattaren maakt definitieve interlandkeuze bekend 🔗

👉 Opvallend transfergerucht over Ihattaren met klem tegengesproken: 'Absoluut geen sprake van' 🔗

👉 Ihattaren in beeld genomen: 'Scout hij hier een nieuwe club?' 🔗

👉 ‘Als Ihattaren het daar fantastisch doet, kan hij de stap naar de top maken’ 🔗