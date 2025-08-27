Erik ten Hag wil volgende Nederlander naar Bayer Leverkusen halen

moet bij Bayer Leverkusen de opvolger worden van Piero Hincapié. Dat meldt Fabrizio Romano op X. Volgens de transferjournalist heeft Die Werkself navraag bij Newcastle United voor de linksbenige centrale verdediger.

Het is een drukke transferzomer voor Bayer Leverkusen, waar Erik ten Hag sinds dit seizoen de scepter zwaait. De Duitse club nam met Florian Wirtz (Liverpool), Jeremie Frimpong (Liverpool) Amine Adli (Bournemouth), Odilon Kossounou (Atalanta), Granit Xhaka (Sunderland) Gustavo Puerta (Hull City), Lukas Hradecky (AS Monaco) en Jonathan Tah (Bayern München) al afscheid van een achttal spelers. Daartegenover stond de komst van Malik Tillman, Jarell Quansah, Loïc Badé, Ibrahim Maza, Mark Flekken, Ernest Poku, Christian Kofane, Abdoulaye Faye, Janis Blaswich, Tim Oermann, Farid Alfa-Ruprecht, Luvas Vázquez, Axel Tape, Issa Traoré en Claudio Echeverri.

Toch staat er in het slot van de transferwindow nog het nodige te gebeuren voor Bayer Leverkusen. De Duitse kampioen van het seizoen 2023-2024 moet namelijk rekening houden met een vertrek van Hincapié. De 23-jarige verdediger staat in de belangstelling van Arsenal en zou zelf niet onwelwillend tegenover een transfer naar de Premier League staan.

Bij een vertrek van Hincapié wil Ten Hag dolgraag Botman als diens vervanger. Volgens Romano heeft Die Werkself inmiddels al navraag gedaan bij Newcastle United voor de 1,93 meter lange Nederlander. The Magpies staan echter niet te springen om Botman te laten gaan. "De deal wordt als lastig gezien en Newcastle wil Botman niet verkopen, dus de kans is klein dat deze doorgaat", klinkt het.

Bayer Leverkusen heeft met Mark Flekken en Ernest Poku momenteel al twee Nederlanders onder contract staan. De mogelijkheid bestaat dus dat er nog twee bijkomen. Naast Botman heeft Bayer Leverkusen ook interesse in Feyenoord-middenvelder Quinten Timber. Een openingsbod van vijftien miljoen euro met vijf miljoen aan bonussen is echter van tafel geveegd door de Rotterdammers.