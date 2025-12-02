maakt momenteel een stormachtige ontwikkeling door bij Feyenoord. Dat is ook de clubs in het buitenland opgevallen, want tijdens Telstar - Feyenoord (1-2) zat er een scout van Newcastle United op de tribune voor de middenvelder. Dat meldt sportjournalist Jeroen Grueter in de NOS Voetbalpodcast.

Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord en heeft zich moeiteloos aangepast. De mulitfunctionele middenvelder is inmiddels dan ook niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Robin van Persie. De 22-jarige rechtspoot heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. In het WK-kwalificatieduel met Litouwen (4-0) kwam Valente als invaller binnen de lijnen.

De fraaie opmars van Valente heeft inmiddels ook clubs in de Premier League bereikt. "Ik sprak gisteren toevallig een belangrijke scout van Newcastle United, die was in Velsen-Zuid. We stonden even te praten en hij zei: ik wilde hem toch eens met eigen ogen zien'' vertelt hij. ''Uiteraard is er geen garantie dat hij ook in de Premier League alles direct naar zich toetrekt. Ik vind wel dat hij op heel veel punten heel hoog scoort.", aldus Grueter.

Tegen Telstar stond Valente 82 minuten binnen de lijnen en liet hij bij vlagen zijn klasse zien. Grueter geeft te kennen dat Feyenoord wel extra alert moet zijn op de toenemende aandacht voor Valente. Hoewel de rechtspoot een contract heeft tot medio 2029, zou een contractverlenging met opwaardering wel een passend vervolgt zijn. "Het begint wel op te vallen hoe goed hij is en hoe goed hij het doet. Ik denk dat Feyenoord er zeer goed aan doet om zo snel mogelijk met hem te verlengen, om hem een passend salaris te gaan geven", benadrukt de commentator van de NOS.