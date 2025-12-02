Live voetbal

Scout van Newcastle United op tribune voor Valente: 'Ik wilde hem toch eens met eigen ogen zien'

Feyenoord-speler Luciano Valente
2 december 2025, 09:21

Luciano Valente maakt momenteel een stormachtige ontwikkeling door bij Feyenoord. Dat is ook de clubs in het buitenland opgevallen, want tijdens Telstar - Feyenoord (1-2) zat er een scout van Newcastle United op de tribune voor de middenvelder. Dat meldt sportjournalist Jeroen Grueter in de NOS Voetbalpodcast.

Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord en heeft zich moeiteloos aangepast. De mulitfunctionele middenvelder is inmiddels dan ook niet meer weg te denken uit de basiself van trainer Robin van Persie. De 22-jarige rechtspoot heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. In het WK-kwalificatieduel met Litouwen (4-0) kwam Valente als invaller binnen de lijnen.

De fraaie opmars van Valente heeft inmiddels ook clubs in de Premier League bereikt. "Ik sprak gisteren toevallig een belangrijke scout van Newcastle United, die was in Velsen-Zuid. We stonden even te praten en hij zei: ik wilde hem toch eens met eigen ogen zien'' vertelt hij. ''Uiteraard is er geen garantie dat hij ook in de Premier League alles direct naar zich toetrekt. Ik vind wel dat hij op heel veel punten heel hoog scoort.", aldus Grueter.

Tegen Telstar stond Valente 82 minuten binnen de lijnen en liet hij bij vlagen zijn klasse zien. Grueter geeft te kennen dat Feyenoord wel extra alert moet zijn op de toenemende aandacht voor Valente. Hoewel de rechtspoot een contract heeft tot medio 2029, zou een contractverlenging met opwaardering wel een passend vervolgt zijn. "Het begint wel op te vallen hoe goed hij is en hoe goed hij het doet. Ik denk dat Feyenoord er zeer goed aan doet om zo snel mogelijk met hem te verlengen, om hem een passend salaris te gaan geven", benadrukt de commentator van de NOS.

Valente gaat echt een hele grote worden in het Europese topvoetbal. Dat zie je aan alles: zijn techniek, zijn rust, zijn visie en vooral hoe ongelooflijk snel hij zich ontwikkelt. De kans is groot dat hij na dit seizoen al weg is, want dit soort spelers zijn simpelweg niet te houden als er straks bedragen van 100 tot 150 miljoen op tafel komen. Dat is de realiteit van het moderne voetbal. Geniet er nog maar even van, want deze jongen gaat een categorie hoger eindigen dan de Eredivisie.

@21 hahahaha 100 tot 150 miljoen. Hahahahaha.. feyenoord kennende verkopen ze hem niet voor de hoofdprijs als dat kan en dan gaat hij een seizoen later weg voor 20 zoals het meestal gaat.

@Sparta010 Jij leeft nog in een tijdperk van tien jaar geleden waarin Feyenoord elke speler moest verkopen omdat het financieel niet anders kon. Die tijd is echt voorbij. Tegenwoordig verkoopt Feyenoord spelers met een éénjarig contract al voor bedragen richting de 20 miljoen, zoals bij Hartman. De markt, de club en de financiële positie zijn totaal veranderd.

Valente gaat echt een hele grote worden in het Europese topvoetbal. Dat zie je aan alles: zijn techniek, zijn rust, zijn visie en vooral hoe ongelooflijk snel hij zich ontwikkelt. De kans is groot dat hij na dit seizoen al weg is, want dit soort spelers zijn simpelweg niet te houden als er straks bedragen van 100 tot 150 miljoen op tafel komen. Dat is de realiteit van het moderne voetbal. Geniet er nog maar even van, want deze jongen gaat een categorie hoger eindigen dan de Eredivisie.

@21 hahahaha 100 tot 150 miljoen. Hahahahaha.. feyenoord kennende verkopen ze hem niet voor de hoofdprijs als dat kan en dan gaat hij een seizoen later weg voor 20 zoals het meestal gaat.

@Sparta010 Jij leeft nog in een tijdperk van tien jaar geleden waarin Feyenoord elke speler moest verkopen omdat het financieel niet anders kon. Die tijd is echt voorbij. Tegenwoordig verkoopt Feyenoord spelers met een éénjarig contract al voor bedragen richting de 20 miljoen, zoals bij Hartman. De markt, de club en de financiële positie zijn totaal veranderd.

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
14
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
14
27
37
2
Feyenoord
14
18
31
3
NEC
14
13
24
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21

Complete Stand

