Vandaag Inside-gezicht Johan Derksen vindt dat ‘onheus wordt behandeld’ door Robin van Persie. Aan het begin van het seizoen benoemde Van Persie de zomeraankoop tot nieuwe aanvoerder van Feyenoord, maar inmiddels is Steijn op de bank beland. Zondag deed hij slechts negen minuten mee tegen Telstar.

Derksen heeft geen begrip voor de keuze van Van Persie. “Nee, nee, nee. Van Persie is geen goede people manager, dat blijkt langzamerhand wel”, zegt de analist in de podcast Groeten uit Grolloo. “Het was al belachelijk dat hij een nieuwkomer, die vrij jong is, aanvoerder maakte. Die heeft geen enkele status nog in de kleedkamer. Maar hij kocht wel voor veel geld de meest scorende middenvelder van Nederland, bij FC Twente. Een jongen die met kop en schouders erbovenuit stak in de Eredivisie.”

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft een beetje aanpassingsproblemen bij Feyenoord, dat kan. En Van Persie laat hem meteen vallen, zet hem op de bank en besteedt geen enkele aandacht aan hem”, meent Derksen. “Van Persie is vooral in de weer om zijn zoon in te laten vallen. Want dat is wel heel belangrijk voor Feyenoord. Maar ik denk: laat hij nou eerst eens proberen om de duurste aankoop een plekje te laten veroveren en wat meer krediet te geven.”

“Wat hij nu doet, is zijn zoon erin gooien”, stelt het Vandaag Inside-gezicht. “Hij zorgt voor kapitaalsvernietiging. Want Sem Steijn wordt steeds minder waard. Ik begrijp er niets van. Ik begrijp ook niet dat de leiding van Feyenoord niet ingrijpt. En als Van Persie niet de beroemde ex-speler was, dan was het publiek al lang in opstand gekomen. Dan had er al lang een directeur gezegd: wacht even, deze poppenkast moeten we niet hebben. Ik vind dat hij Sem Steijn ontzettend onheus behandelt.”

Volgens Derksen had Shaqueel van Persie, die tegen Telstar zijn Eredivisie-debuut beleefde met een invalbeurt, dit seizoen niet bij Feyenoord moeten spelen. “Als Robin het echt goed meent met zijn zoon, dan had hij hem uit moeten lenen aan Sparta. Dan had hij daar iedere week kunnen spelen, ervaring op kunnen doen. Nu moet hij steeds eventjes invallen omdat papa dat nodig vindt. Ga gewoon naar Sparta, een goede vereniging, dan kan je gewoon in Rotterdam blijven wonen. En Sparta was er blij mee geweest.”

'Steijn heeft last van Kuipvrees'

Hoe verklaart Derksen de ietwat tegenvallende start van Steijn bij Feyenoord? “Bij Feyenoord zijn meer goede spelers mislukt. Daar krijg je te maken met die geweldige imposante Kuip, en Kuipvrees. Ik heb een keer of vijf in De Kuip gespeeld. Wij speelden dus bij huis-, tuin- en keukenclubjes. En dan kwam je uit die tunnel en wist je niet wat je overkwam in die machtige Kuip. Sommige mensen hebben daar last van.”

“Steijn is zichzelf nog niet geweest bij Feyenoord”, vervolgt Derksen. Maar zijn kwaliteiten staan buiten kijf, want dat heeft hij bewezen. En Feyenoord zal nooit een middenvelder hebben die meer scoort dan Sem Steijn. Maar gebruik hem dan ook. En geef hem even de kans om te wennen.”