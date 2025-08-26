'Ten Hag haalt Real Madrid-icoon naar Bayer Leverkusen'

Erik ten Hag staat op het punt om een grote naam toe te voegen aan de selectie van Bayer Leverkusen. Onder meer Fabrizio Romano en het Duitse Sky melden dat , die meer dan 400 wedstrijden voor Real Madrid achter zijn naam heeft, op het punt staat om een tweejarig contract te ondertekenen bij de Bundesliga-club.

De 34-jarige Vázquez speelde zijn hele loopbaan, op één seizoen waarin hij verhuurd werd aan Espanyol, voor De Koninklijke. De Spanjaard, die op de hele rechterflank uit de voeten kan, speelde in totaal 402 officiële wedstrijden voor Real, waarmee hij een meer dan imposante prijzenkast bij elkaar speelde. Zo won Vázquez onder meer vijf keer de Champions League en werd hij vier keer landskampioen in Madrid.

Real besloot vorig seizoen het aflopende contract van Vázquez niet te verlengen, waardoor Leverkusen de Spanjaard transfervrij kan oppikken. Romano schrijft dat de speler vandaag (dinsdag) naar Duitsland vliegt om zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract. Het Duitse Sky bevestigt de berichtgeving van de Italiaan en schrijft dat Vázquez maandag in Madrid reeds de medische keuring heeft doorstaan en dat hij later op de dinsdag gepresenteerd zal worden in Leverkusen.

Ten Hag kent een zeer bewogen eerste transferzomer als trainer van Bayer Leverkusen. De landskampioen van 2024 nam al afscheid van een keur aan spelers, waaronder grote namen als Florian Wirtz en Jeremie Frimpong (die beiden naar Liverpool verkasten), Jonathan Tah (Bayern München), Granit Xhaka (Sunderland en doelman Lukas Hradecky (AS Monaco). Tegenover hun vertrek staat de komst van onder meer Malik Tillman (PSV), Jarell Quansah (Liverpool), Loïc Badé (Sevilla), Mar k Flekken (Brentford) en Ernest Poku (AZ). Ten Hag beleefde afgelopen weekend een teleurstellend Bundesliga-debuut. Die Werkself gingen op eigen veld met 1-2 onderuit tegen TSG 1899 Hoffenheim.