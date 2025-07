Ten Hag bij debuut voor Leverkusen 5-0 achter tegen jeugdteam (!)

Het officieuze debuut van Erik ten Hag als hoofdtrainer van Bayer Leverkusen verloopt ronduit rampzalig. De Duitse ploeg van de Nederlandse trainer staat vrijdagavond bij rust met 4-0 achter tegen Flamengo Onder-20. Kort na rust viel zelfs de 5-0.

Ten Hag bereidt zich momenteel met Leverkusen voor op het nieuwe seizoen in Duitsland. Die Werkself is op trainingskamp in Brazilië en oefent vrijdag vriendschappelijk tegen het jeugdteam van het Braziliaanse Flamengo.

Zijn eerst wedstrijd als hoofdtrainer van Leverkusen verloopt echter dramatisch voor Ten Hag: halverwege staat er een 4-0 tussenstand op het scorebord in het voordeel van Flamengo Onder-20. De doelpunten in de eerste helft werden gemaakt door Lorran, Mahtues Goncalvves (twee) en Pedro Leão. In de 54ste minuut bracht Gustavo zelfs de 5-0 op het scorebord.

Ten Hag stuurde niet zijn beste elftal het veld in en gaf onder meer speelminuten aan jonge talenten als Nebe Domnic (16 jaar), Ben Hawighorst (17 jaar), Ferdinand Pohl (18 jaar), Naba Mesah (18 jaar), Axel Tape (17 jaar) en Osman Turay (17). Daartegenover stonden ook basisplaatsen voor ervaren krachten als Mark Flekken, Victor Boniface en Jonas Hofmann.

