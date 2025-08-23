Duitse pers ziet iets opvallends: Ten Hag maakt symbolisch gebaar in BayArena

Het Bundesliga-avontuur van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen kende zaterdag een valse start. In de eigen BayArena verloor de nummer twee van vorig seizoen met 1-2 van TSG Hoffenheim. De Duitse media zien hoe Leverkusen onder de nieuwe trainer nog zoekende is, terwijl Hoffenheim verrassend volwassen oogt. Ook wordt gewezen op de keuze van Ten Hag voor een andere dug-out langs het veld.

Kicker concludeert dat de nederlaag verdiend is. “Hoffenheim wint in Leverkusen verdiend met 2-1. Bayer kwam in een vermakelijke openingsfase nog snel op voorsprong, maar een onbevreesd en speltechnisch beter Hoffenheim sloeg tegen de logge Rijnlanders twee keer terug en verpestte zo het Bundesliga-debuut van Erik ten Hag”, schrijft het voetbalblad. Volgens Kicker had Leverkusen het lastig met de balvastheid van Hoffenheim en lukte het uit het spel nauwelijks om kansen te creëren. Alleen uit standaardsituaties was de ploeg gevaarlijk.

'Leverkusen oogt ideeëloos'

Ook BILD ziet hoe Leverkusen amper tot voetballen komt. “In de eerste helft waren de gasten al de betere ploeg en dat zette zich in de tweede helft voort. Na de treffer van Lemperle richtte Hoffenheim zich op defensieve stabiliteit en liet het de overwegend ideeëloze spelers van Leverkusen de bal.” Ondanks de blessures in de verdediging van Hoffenheim kreeg Bayer slechts één echte kans via Tella.

De Süddeutsche Zeitung wijst erop dat Ten Hag direct drie nieuwkomers opstelde en dat zijn ploeg nog geen stabiliteit uitstraalt. “De nummer twee van vorig seizoen had het zwaar: het vernieuwde team van Bayer Leverkusen, waarin de nieuwe trainer Erik ten Hag drie aanwinsten in de basis zette, trof een eveneens vernieuwd Hoffenheim, dat zich als een bijzonder lastige tegenstander presenteerde. (…) En zo werd ook waarheid wat voorafgaand aan het seizoen al was voorspeld: het zou weleens een moeilijke overgang kunnen worden voor Bayer.”

Andere dug-out

Die Welt legt de nadruk op de symboliek van Ten Hags eerste optreden. “Bayer Leverkusen maakt bij het debuut van zijn nieuwe trainer Erik ten Hag een valse start. (…) Ten Hag, die met zijn staf en wisselspelers bij thuiswedstrijden voortaan op de vroegere linkse gastenbank plaatsneemt om dichter bij de fantribune te zijn, koos voor drie zomeraanwinst: Mark Flekken, Jarell Quansah en Ibrahim Maza.” Toch kon ook die aanpak de nederlaag niet voorkomen.

De teneur in de Duitse pers is duidelijk: Leverkusen mist nog automatismen en speelt te voorspelbaar. Waar Hoffenheim ondanks zeven nieuwkomers verrassend goed samenspeelt, oogt Ten Hags elftal stroef en weinig creatief. Volgende week zaterdag gaan de mannen van Ten Hag op herkansing in een uitwedstrijd tegen Werder Bremen.