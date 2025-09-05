Compleet ander geluid over ontslag Ten Hag

Volgens zag vrijwel niemand bij Bayer Leverkusen het bliksemontslag van Erik ten Hag aankomen, zo vertelt hij tegenover Voetbal International. Dat verhaal staat haaks op de uitspraken van sportief directeur Simon Rolfes en Kicker.

Ten Hag werd maandag, na slechts twee competitieduels, op straat gezet door het bestuur van Bayer Leverkusen. De Nederlander stond sinds deze zomer aan het roer in de BayArena, maar heeft niet de tijd gekregen om de slechte seizoenstart om te draaien. In de openingswedstrijd werd thuis met 1-2 verloren van Hoffenheim en de ploeg van Ten Hag gaf afgelopen weekend een 1-3 voorsprong tegen tien man van Werder Bremen uit handen: 3-3.

Volgens Poku, die deze zomer door Ten Hag naar Leverkusen werd gehaald, kwam het ontslag als een complete verrassing. “Je bent net zoals iedereen wel even geschokt. Ik zag in de ochtend al wat voorbijkomen op de social media en toen ik bij de club aankwam werd het door de clubleiding aan ons als spelersgroep medegedeeld”, begint de aanvaller, die onder Ten Hag juist als wingback fungeerde.

“Na twee competitiewedstrijden in een nieuw seizoen al een trainerswissel: dat is wel héél snel, natuurlijk. Niemand had dit zien aankomen, denk ik: ik heb echt niets gemerkt van bepaalde spanningen binnen de club en was net zo verrast als iedereen hier in Nederland”, vervolgt Poku.

De uitspraken van de oud-AZ-speler staan haaks op eerdere berichtgeving over Ten Hag. “Vooral de manier waarop Leverkusen speelde, riep grote vraagtekens en evenzeer ernstige twijfels op bij de directie van Bayer. Ook het gedrag van de coach, die veel krediet verspeelde door publieke eisen over transferkwesties, droeg bij aan zijn ontslag”, schetste Kicker. Rolfes noemde de aanstelling van Ten Hag de grootste fout uit zijn loopbaan als directeur.