Directeur Leverkusen meedogenloos en eerlijk over Erik ten Hag

De voorzitter van de directie van Bayer Leverkusen, Fernando Carro, heeft nog eens een trap nagegeven aan Erik ten Hag. De Nederlandse trainer aannemen was volgens Carro 'absoluut een fout'.
Ten Hag kende tussen 2017 en 2022 hele mooie jaren met Ajax, de club die hij niet alleen titels bezorgde, maar ook naar een halve finale van de Champions Leaguie loodste. Vervolgens mocht hij zijn kwaliteiten tentoonstellen bij Manchester United. Ondanks een gewonnen FA Cup en League Cup, raakte de directie van The Red Devils niet overtuigd. In oktober 2024 moest hij zijn biezen pakken. Zijn nieuwe klus bij Leverkusen was van korte aard: al na twee competitieduels scheidden de wegen van de club en Ten Hag.
Volgens Kicker was het gedrag van de trainer een belangrijke reden om hem te ontslaan. Ook was het voetbal in de eerste wedstrijden onder Ten Hag allesbehalve overtuigend. Dat is echter wel te verklaren door het feit dat de Nederlander te maken kreeg met een amper op elkaar ingespeelde ploeg, door de vele transfers, en zijn eigen speelstijl wilde implementeren.
Carro, voorzitter van de directie van Leverkusen, heeft zondag nog eens teruggeblikt op het ontslag van Ten Hag tegenover Bild Sport op Welt TV. "We hebben een fout rechtgezet die we in het selectieproces hebben gemaakt. Erik heeft zijn sterke punten, maar dit was niet het juiste moment. Het was gewoon geen goede match." Carro neemt het zichzelf en de directie van Bayer kwalijk, dat er uiteindelijk is gekozen voor Ten Hag. "Het was absoluut een fout van onze kant, maar dat kan gebeuren. Iedereen die beslissingen neemt over personeel weet hoe het werkt. Dat is niet erg. En als je een fout maakt, moet je die snel weer rechtzetten."
Meedogenloos en eerlijk. Wie verzint dat in vredesnaam? Een verhaal heeft altijd 2 kanten, niet één. Dit is een beetje hetzelfde wat te Kloese ook veelvuldig probeerde bij de totaal foute beslissing om Timber zijn aanvoerdersband af te pakken: wanhopig proberen jezelf (en je trainer in het geval van van Persie) vrij te pleiten van elke blaam. Dat doe je alleen maar als je heel goed weet dat het foute boel is wat je gedaan hebt. Anders maak je er geen woorden aan vuil. En let op: geen woord van de kant van ten Hag. Heel veelzeggend.
En nog een verhaal over de wanprestaties van ten Hag. Er komen nu zoveel verhalen naar buiten, dat dit wel moet kloppen. Er is hier maar 1 juiste kan van het verhaal. Dit onderstreept nog eens dat zijn succes bij ajax, eigenlijk het succes van de spelersgroep was. Zelfs Heitinga had met die spelersgroep dezelfde resultaten behaald. Ten hag is gewoon een hele matige hoofdtrainer. Eerder werd al beschreven dat hij de basis mist. Dat is toch wel heel erg voor een hoofdtrainer. Sommige kunnen beter assistent blijven. Dat is niet erg, iedereen heeft zijn rol en plek. Wordt tijd dat ten Hag dat zelf ook in gaat zien. Leverkussen is gewoon genaaid door ajax, die een onrealistisch beeld van hem heeft geschetst toen ze informatie verzamelde. In Duitsland weten ze nu ook dat je voorzichtig moet zijn in zaken met de amsterdamse club. Je ziet dat de ten hag fans het wanhopig proberen recht te praten, maar ze weten ook dat hij gewoon erg matig is. Schadelijk voor het imago van de club dat hij daar trainer is geweest. Ze proberen de aandacht te verschuiven naar andere clubs, maar iedereen ziet wat voor wespennest dat is.
