Directeur Leverkusen meedogenloos en eerlijk over Erik ten Hag

De voorzitter van de directie van Bayer Leverkusen, Fernando Carro, heeft nog eens een trap nagegeven aan Erik ten Hag. De Nederlandse trainer aannemen was volgens Carro 'absoluut een fout'.

Ten Hag kende tussen 2017 en 2022 hele mooie jaren met Ajax, de club die hij niet alleen titels bezorgde, maar ook naar een halve finale van de Champions Leaguie loodste. Vervolgens mocht hij zijn kwaliteiten tentoonstellen bij Manchester United. Ondanks een gewonnen FA Cup en League Cup, raakte de directie van The Red Devils niet overtuigd. In oktober 2024 moest hij zijn biezen pakken. Zijn nieuwe klus bij Leverkusen was van korte aard: al na twee competitieduels scheidden de wegen van de club en Ten Hag.

Volgens Kicker was het gedrag van de trainer een belangrijke reden om hem te ontslaan. Ook was het voetbal in de eerste wedstrijden onder Ten Hag allesbehalve overtuigend. Dat is echter wel te verklaren door het feit dat de Nederlander te maken kreeg met een amper op elkaar ingespeelde ploeg, door de vele transfers, en zijn eigen speelstijl wilde implementeren.

Carro, voorzitter van de directie van Leverkusen, heeft zondag nog eens teruggeblikt op het ontslag van Ten Hag tegenover Bild Sport op Welt TV. "We hebben een fout rechtgezet die we in het selectieproces hebben gemaakt. Erik heeft zijn sterke punten, maar dit was niet het juiste moment. Het was gewoon geen goede match." Carro neemt het zichzelf en de directie van Bayer kwalijk, dat er uiteindelijk is gekozen voor Ten Hag. "Het was absoluut een fout van onze kant, maar dat kan gebeuren. Iedereen die beslissingen neemt over personeel weet hoe het werkt. Dat is niet erg. En als je een fout maakt, moet je die snel weer rechtzetten."