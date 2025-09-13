Bliksemvertrek voor Heitinga? ‘Ik hoop dat hij snel resultaat haalt, anders…’

Hans Nijland denkt dat John Heitinga ‘snel resultaat’ moet halen bij Ajax, anders zou een ontslag zomaar eens tot de mogelijkheden behoren. De oefenmeester kent een moeizame seizoenstart in de Eredivisie en moet rekening houden met een ‘Erik ten Hag- of Joseph Oosting-scenario’.

“Joseph Oosting werd bij RKC uitgeroepen tot kroonprins onder het trainersgilde. Met voormalige kroonprinsen is het nogal eens desastreus verlopen. Zo ook met Oosting. Na twee goede jaren bij FC Twente, moest hij dit seizoen al na vier duels zijn koffers pakken”, schrijft Nijland in zijn column voor het Dagblad van het Noorden.

De voormalig algemeen directeur van FC Groningen zag dat Ten Hag nóg eerder op straat werd gezet. “Je mag toch hopen dat de directeuren daar hun huiswerk hebben gedaan na het vertrek van succescoach Xabi Alonso. Dat blijkt niet uit de uitspraak van de directie dat ze Ten Hag al na twee dagen hadden moeten ontslaan. Ze zullen hebben gedacht: beter korte pijn dan lange smart”, vervolgt hij.

Nijland zoomt vervolgens in op de trainers in de Eredivisie die onder druk staan. “Ik hoop dat de trainers van SC Heerenveen, Heracles en Ajax snel resultaat behalen, anders voorzie ik dat een kalkoen eerder de kerst haalt dan deze mannen”, zegt hij, doelend op Robin Veldman, Bas Sibum en Heitinga.