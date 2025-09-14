‘Gesprek met Ajax gaf doorslag voor toekomst Ten Hag’

Bayer Leverkusen sprak voor het aantrekken van Erik ten Hag met Ajax, zo onthult Leverkusen-volger Marlon Irlbacher van het Duitse Sky in de UBK-Podcast. De Amsterdammers hadden louter positieve dingen te zeggen over hun voormalig trainer, waarna de Duitse topclub met hem aan de haal ging.

Ten Hag werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van Bayer Leverkusen. Een gelukkig huwelijk werd het niet, aangezien de Nederlander na een dienstverband van slechts twee maanden alweer op straat werd gezet. Ten Hag was niet alleen dramatisch begonnen aan de competitie, maar zou zich daarnaast ook bij de clubleiding onmogelijk hebben gemaakt.

Dat Ten Hag geen eenvoudig persoon is om mee te werken, was bij Bayer Leverkusen bekend. “Natuurlijk hebben de verantwoordelijken van Bayer vooraf navraag gedaan en natuurlijk wisten ze dat Erik ten Hag geen makkelijke jongen is”, steekt Irlbacher van wal. De Duitse kampioen van 2024 heeft niet alleen met Manchester United gesproken over de trainer maar ook met Ajax.

“Ajax had alleen maar positieve dingen over hem te zeggen”, legt de verslaggever uit. “Ze kregen te horen dat hij spelers ongelofelijk goed had ontwikkeld.” Dat spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zich van toptalenten hebben ontwikkeld tot wereldsterren, wordt door de Amsterdammers toegeschreven aan Ten Hag. “Diezelfde ontwikkeling hadden ze graag met hem in Leverkusen meegemaakt.”