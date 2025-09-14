‘Gesprek met Ajax gaf doorslag voor toekomst Ten Hag’

Bayer Leverkusen sprak voor het aantrekken van Erik ten Hag met Ajax, zo onthult Leverkusen-volger Marlon Irlbacher van het Duitse Sky in de UBK-Podcast. De Amsterdammers hadden louter positieve dingen te zeggen over hun voormalig trainer, waarna de Duitse topclub met hem aan de haal ging.
Ten Hag werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van Bayer Leverkusen. Een gelukkig huwelijk werd het niet, aangezien de Nederlander na een dienstverband van slechts twee maanden alweer op straat werd gezet. Ten Hag was niet alleen dramatisch begonnen aan de competitie, maar zou zich daarnaast ook bij de clubleiding onmogelijk hebben gemaakt.
Dat Ten Hag geen eenvoudig persoon is om mee te werken, was bij Bayer Leverkusen bekend. “Natuurlijk hebben de verantwoordelijken van Bayer vooraf navraag gedaan en natuurlijk wisten ze dat Erik ten Hag geen makkelijke jongen is”, steekt Irlbacher van wal. De Duitse kampioen van 2024 heeft niet alleen met Manchester United gesproken over de trainer maar ook met Ajax.
“Ajax had alleen maar positieve dingen over hem te zeggen”, legt de verslaggever uit. “Ze kregen te horen dat hij spelers ongelofelijk goed had ontwikkeld.” Dat spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zich van toptalenten hebben ontwikkeld tot wereldsterren, wordt door de Amsterdammers toegeschreven aan Ten Hag. “Diezelfde ontwikkeling hadden ze graag met hem in Leverkusen meegemaakt.”
Frenkie komt van Willem II en niet uit de Ajaxjeugd. Hij is de enige die top is de rest valt allemaal in de categorie kat in de zak incl. Ten Hag. Dat geven ze nooit toe dus liegen tot het barst. Nou voor Ten Hag was het snel klaar. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Ajax is als ouders die hun kinderen het VWO oplullen. In de herfstvakantie zitten ze op de havo en met kerst op de mavo zwaar gedemotiveerd. Zoals Von Gaal met Noppert is omgesprongen, Gast wordt nooit meer de ouwe zijn carrière is geruïneerd. Dankzij Von Gaal, hij was ineens keepersspecialist. Terwijl de wereldtop keepers 30% van de opbouw laat verzorgen, koos hij voor een lijnkeeper met geen enkele internationale ervaring.
Hahaha is dit een bericht uit De Speld? Ik had op verschillende fansites op social media van Leverkusen ze al gewaarschuwd voor het gevaar van ten Hag. “Ten Hag ist das trojanische Pferd, das man ins Haus holt”.. ik zei het nog zo. In Amsterdam denken ze nog dat ze het voetbal hebben uitgevonden maar dat is al heel lang niet meer zo.. ze hebben nu de 4e/5e assistent van Slot hoofdtrainer gemaakt 😂. Wat zal Leverkusen zich genaaid voelen zeg, overigens niet de enige club die erin getrapt is.
crisom is ontmaskerd als Duitser 😂😂😂Maar wat maakt het uit herr crisom wie de trainer is zolang de top2 gewoon lekker de eredivisie blijven domineren?
Logisch dat Ajax goede dingen over ten Hag had verteld. Hij is met Ajax 3 keer landskampioen geweest en 2 keer de KNVB-beker gewonnen. Daarnaast niet onbelangrijk heeft hij de halve finale van de Champions Leaque gehaald. Tenslotte heeft hij de Ligt, Frenkie de Jong en Antony zodanig weten te laten ontwikkelen dat ze voor bijna 300 mln aan Europese topclubs werden verkocht.
@ERIMIR de media en Ajax maakte hun wereldsterren.. overal mislukt uiteindelijk. Hoe zou dat nou toch komen? Mathijs de Ligt mocht op zijn 18e al debuteren in Oranje.. heeft Nederland eigenhandig laten uitschakelen op het EK. Schande voor het Nederlandse voetbal zulke spelers.
