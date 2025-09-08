Leverkusen kondigt week na ontslag opvolger Ten Hag aan

Kasper Hjulmand is de opvolger van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De voormalig bondscoach van Denemarken heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van Rogier Meijer en Andries Ulderink, de voormalig assistenten van Ten Hag.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Bayer Leverkusen, maar lang hield de Nederlander het niet vol in de BayArena. Na twee maanden dienstverband en drie officiële duels werd de oefenmeester op straat gezet. “Vooral de manier waarop Leverkusen speelde, riep grote vraagtekens en evenzeer ernstige twijfels op bij de directie van Bayer. Ook het gedrag van de coach, die veel krediet verspeelde door publieke eisen over transferkwesties, droeg bij aan zijn ontslag”, schetste Kicker.

De afgelopen dagen werd er volop gespeculeerd over de opvolging van Ten Hag. Onder meer de namen van Marco Rose, Raúl González en Thiago Motta passeerden de revue, maar de keuze is gevallen op Hjulmand. De trainer was hiervoor tussen 2020 en 2024 actief bij de Deense nationale ploeg, waarmee hij op het EK in 2021 de halve finale wist te bereiken. De oefenmeester staat nu een flinke klus te wachten, aangezien Leverkusen de nodige sterkhouders verloor en na twee competitieduels pas een punt heeft.

“Ik heb Bayer altijd gezien als een zeer goed geleide, goed gestructureerde en zeer ambitieuze club. Die indruk is de afgelopen dagen bevestigd”, reageert Hjulmand op zijn aanstelling. “Het is een eer om aan zo'n team te mogen werken. Ik ben zeer gemotiveerd door de taak om de toekomst van Bayer Leverkusen vorm te geven, na de uitstekende successen in het verleden, met zowel bewezen als veelbelovende nieuwe spelers.”