Erik ten Hag is nog niet benaderd door Ajax voor een mogelijke terugkeer. Dat meldt clubwatcher Job van Kempen van Het Parool in de podcast Branie. Trainer John Heitinga ligt flink onder vuur bij de Amsterdammers, maar in plaats van een ontslag koos de clubleiding ervoor om Fred Grim als assistent naast de oefenmeester neer te zetten.

Heitinga mocht vorig seizoen een jaartje 'meelopen' met Arne Slot en Liverpool, maar kan als trainer van Ajax nog weinig potten breken. In de Eredivisie zijn de Amsterdammers nog ongeslagen, maar overtuigend is het spel allerminst. En in de Champions League heeft Ajax nul punten uit twee duels gehaald, waarbij vooral de 4-0 blamage bij Olympique Marseille zorgde voor schaamrood op de kaken van de technische staf.

Bij de buitenwacht neemt de druk op Heitinga toe, maar de clubleiding houdt vooralsnog vast aan de 41-jarige trainer. Wel heeft Ajax besloten om, op verzoek van Heitinga, een extra assistent aan te stellen. Voor die rol was Thomas Duivenvoorden van De Graafschap in beeld, maar hij besloot niet in te gaan op de avances van Ajax. Uiteindelijk loste de club het intern op met Grim.

Vooralsnog lijkt de clubleiding ook nog niet verder te kijken voor de opvolging van Heitinga. Zo weet Van Kempen te melden dat Ajax nog geen contact heeft gezocht met Ten Hag, die natuurlijk in zijn vorige periode bij de Amsterdamse club uiterst succesvol was. "Vorige week had Ajax nog geen lijntje uitgegooid. Ik sprak met iemand die goed is met Ten Hag en hij zei dat hij nog niet gepolst was", zegt Van Kempen.

Nu is het ook nog maar de vraag of Ten Hag openstaat voor een terugkeer bij Ajax. In het seizoen 2017-2018 stapte de Tukker ook halverwege de voetbaljaargang in, maar verliep het begin uiterst stroef. "Hij heeft toen ook de boel niet meer in beweging kunnen krijgen", aldus presentator Menno Pot. "Daardoor zat hij ook in de situatie dat hij na zijn eerste halfjaar zijn krediet al had verloren. Bij de start van het eerste echte seizoen vonden de supporters al dat hij moest oprotten."

"Zijn werkwijze vereist eigenlijk wel een voorbereiding. Zijn manier van opbouwen en druk zetten hebben meer tijd nodig dan dat je krijgt als je nu instapt", geeft Van Kempen toe. ESPN-analist Daan Sutorius, aangeschoven als gast bij de podcast, ziet een tussentijdse aanstelling van Ten Hag bij Ajax wel zitten. "Hij kan denk ik wel in een korte periode al heel veel verbeteren door puur vakmanschap", voegt hij toe tot besluit.

