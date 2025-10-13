Ajax-spits heeft een boekje opengedaan over de verschillende werkwijzen van Francesco Farioli en John Heitinga. De speler van de Amsterdammers geeft aan dat hij onder Heitinga minder aan verdedigende aspecten werkt dan onder de Italiaanse coach.

"Farioli zat heel kort op alles, ook verdedigend. Je moest altijd achter je man aan blijven lopen", vertelt Konadu in de podcast Het Sportpaleis van Thijs Zwagerman en Lars Jesse van Eijden. "Dat is natuurlijk anders dan bij Heitinga nu, waarbij het meer voetbalgericht is. Dat is een groot verschil.

Artikel gaat verder onder video

Konadu werkt dit seizoen onder Heitinga veel meer aan de aanvallende aspecten van het spel: "Ballen vasthouden, wegdraaien, weten wanneer ik diep moet gaan. Dat zijn nog steeds dezelfde dingen als bij Farioli. Nu komt daar aanvallender werk bij, zoals voorzetten. Heitinga, Urby Emanuelson, Marcel Keizer en Frank Peereboom helpen enorm daarbij."

Farioli richtte zich veel meer op defensieve taken en Konadu geeft aan dat hij daar als jonge selectiespeler veel van heeft geleerd: "Ik heb er nieuwe dingen van geleerd, ben fitter geworden en kon negentig minuten blijven spelen. Ik ben ook beter geworden in het aansturen van mijn buitenspelers en in het drukzetten."