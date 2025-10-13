Live voetbal 8

Het Parool: Fred Grim is door Ajax gehaald omdat structuur ontbreekt

Het Parool: Fred Grim is door Ajax gehaald omdat structuur ontbreekt
Foto: © Imago
1 reactie
Tijmen Gerritsen
13 oktober 2025, 17:55

Fred Grim moet bij Ajax meer structuur toevoegen aan de huidige technische staf. Dat is volgens Ajax-verslaggever Jop van Kempen van Het Parool de achterliggende reden achter de komst van de oud-doelman naar Amsterdam.

Grim moet de 'Hennie Spijkerman-rol' gaan invullen bij Ajax: "Als er geen structuur is in de trainersstaf, is er ook geen structuur op het veld", zegt Van Kempen in de podcast Branie. Tafelgast Daan Sutorius van ESPN reageert in diezelfde podcast met enige verbazing op zijn bewering: "Het gaat dus niet per se om voetbalkwaliteit toevoegen aan de staf, maar om het planmatige. Hoe richt je een week in? Hoe vul je een training in? Dat was nu blijkbaar niet genoeg, en dat vind ik wel bijzonder. De vraag die ik er ook bij wil stellen is: je had hem al in huis. Toen was hij blijkbaar niet geschikt en geen optie, en nu een paar maanden later wel", zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

Sutorius vindt daarnaast de aankondiging van Ajax over de komst van Grim opmerkelijk. Daarin werd namelijk nadrukkelijk aangegeven dat het de wens van John Heitinga was om Grim toe te voegen aan de staf: "Dat vind ik veelzeggend. Tussen de regels door lees ik dat Beuker en Kroes het niet hebben voorgesteld en die beslissing niet dragen. Dat het nu moet gebeuren, en als het niet gebeurt, dat ze hem makkelijker kunnen lozen."

Opvallend aan deze theorie is dat Ajax in eerste instantie uitkwam bij Thomas Duivenoorden (assistent-trainer De Graafschap) om de staf te versterken. Duivenvoorden staat tactisch erg goed bekend, dus met hem zou juist wel zijn gekozen voor meer voetbalkwaliteit in de staf in plaats van voor iemand die de structuur zou moeten terugbrengen.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vertrokken rvc-lid Ajax hard: ‘Aandeelhouder bemoeit zich met alles, tot aan de opstelling toe’

Vertrokken rvc-lid Ajax hard: ‘Aandeelhouder bemoeit zich met alles, tot aan de opstelling toe’

  • za 11 oktober, 15:44
  • 11 okt. 15:44
Lionel Messi Mika Godts

Lionel Messi presenteert Mika Godts als 'The Future Of The Game'

  • za 11 oktober, 15:16
  • 11 okt. 15:16
Ajax-trainer John Heitinga

Ontdekking voor Heitinga? Mokio schittert als centrale verdediger bij Jong België

  • za 11 oktober, 13:48
  • 11 okt. 13:48
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
CG
2.497 Reacties
812 Dagen lid
13.328 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik blijf afvragen of Grim de juiste keuze is voor dit Ajax !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

CG
2.497 Reacties
812 Dagen lid
13.328 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik blijf afvragen of Grim de juiste keuze is voor dit Ajax !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - AZ

Ajax
21:00
AZ
1,95
3,95
3,75
Wordt gespeeld op 18 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel