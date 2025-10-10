Live voetbal 1

Spaan: 'Ik zie niet waarom Ajax-spelers Grim niet serieus zouden nemen'

Spaan Grim Ajax
Foto: © Imago

Frank Hoekman
10 oktober 2025, 17:01

Henk Spaan neemt het in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool op voor Fred Grim. De zestigjarige oud-keeper werd eerder deze week toegevoegd aan de technische staf van John Heitinga bij Ajax, wat leidde tot veel negatieve reacties.

Heitinga ligt onder vuur bij media en Ajax-supporters vanwege het matige veldspel dat zijn elftal geregeld op de mat legt. Waar velen openlijk speculeerden over een vroegtijdig ontslag voor Heitinga, besloot de directie van Ajax juist om in de persoon van Grim een extra assistent aan diens staf toe te voegen. De zet werd door Sjoerd Mossou (Algemeen Dagblad) uitgelegd als 'noodverbandje' die de positie van Heitinga 'er niet sterker op zou maken'. Valentijn Driessen (Telegraaf) stelt zelfs dat de directie met de aanstelling van Grim 'zichzelf de vrijheid verschaft om Heitinga te ontslaan', mocht volgende week een negatief resultaat behaald worden tegen AZ.

Artikel gaat verder onder video

Spaan komt in zijn Parool-rubriek echter met een heel ander geluid. "In het land van de snelle meningen en omgekeerde vlaggen heeft men het oordeel over Fred Grim al klaar. Ik denk: even wachten met de guillotine", schrijft de journalist. Spaan legt vervolgens uit dat hij onder de indruk is geraakt van Grim in 2012, toen hij de leiding had over de Onder-19 van Ajax die in Londen de NextGen-finale verloor van Inter.

Stefano Denswil tekende in de bewuste eindstrijd, die na penalty's verloren werd, met een vrije trap voor de gelijkmaker. "Die Denswil zou in Europa zes keer kampioen worden met drie verschillende clubs", aldus Spaan. "De carrières van Davy Klaassen en Joël Veltman mogen er ook zijn en vlak Viktor Fischer en Mitchell Dijks niet uit. Deze jongens namen hun toenmalige trainer uitermate serieus en ik zie niet waarom de spelers van Ajax 1 dat niet zouden doen", besluit de journalist.

12deman
548 Reacties
103 Dagen lid
392 Likes
12deman
avatar

Kameraden, Henk Spaan, hard gras, was leuk met Vermegen. Verder is ie fan emotioneel betrokken en benevelt op zijn oude dag. Arme oude man, het is niet meer zoals vroeger, alles gaat te snel. Maar vroeger maakte je leuke programma's, popi jopi yeah,..........

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

