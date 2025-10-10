Driessen haalt kiezelhard uit naar Ajax-directie: 'Handen nu vrij voor ontslag van Heitinga'

Valentijn Driessen uit in zijn column in De Telegraaf stevige kritiek op de leiding van Ajax. De chef voetbal van de ochtendkrant heeft de directie met de aanstelling van Fred Grim de handen vrij om trainer John Heitinga alsnog te ontslaan.

Heitinga mocht vorig seizoen een jaartje 'meelopen' met Arne Slot en Liverpool, maar kan als trainer van Ajax nog weinig potten breken. In de Eredivisie zijn de Amsterdammers nog ongeslagen, maar overtuigend is het spel allerminst. En in de Champions League heeft Ajax nul punten uit twee duels gehaald, waarbij vooral de 4-0 blamage bij Olympique Marseille zorgde voor schaamrood op de kaken van de technische staf. Op verzoek van Heitinga is Ajax op jacht gegaan naar een extra assistent. Voor die rol was Thomas Duivenvoorden van De Graafschap in beeld, maar hij besloot niet in te gaan op de avances van Ajax. Uiteindelijk loste de club het intern op door Grim aan te stellen.

Artikel gaat verder onder video

"De directie van Ajax verschaft zichzelf de vrijheid om hoofdtrainer John Heitinga te ontslaan bij een slecht resultaat zaterdag over een week in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ", schrijft Driessen. "Algemeen directeur Menno Geelen, directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes weigeren een statement te geven dat zij het volste vertrouwen hebben in Heitinga, die zij in juli de sleutels van de eerste selectie van Ajax gaven."

"Met aanstelling Fred Grim heeft Ajax handen vrij voor ontslag John Heitinga", stelt Driessen, die van mening is dat Grim veel eerder als assistent aangesteld had kunnen worden. "Waarom is die reddingsboei, volgens de voetbaldirectie tenminste, niet eerder door Beuker en Kroes gegooid? Wellicht had het water bij Heitinga dan niet tot aan de lippen gestaan. Het is niet de eerste verkeerde inschatting van de voetbaldirecteuren", gaat hij kritisch verder.

In de ogen van Driessen nemen Beuker en Kruis niet de 'directionele verantwoordelijkheid' voor Heitinga. "Dat zegt veel over het ontbreken van vertrouwen en ruggengraat bij de twee. Hun overlevingsmechanisme bij Ajax is sterker dan hun persoonlijke geloofwaardigheid. Zij laten Heitinga liever bungelen op de bank bij Ajax dan het gevaar te lopen om zelf ontslagen te worden. Overleeft Heitinga het loodzware programma met AZ, Chelsea en FC Twente niet dan is zeker de positie van technisch directeur Kroes niet langer houdbaar bij Ajax. Of Grim in zijn nieuwe rol als assistent-trainer het hachie van Heitinga en Kroes bij Ajax gaat redden, valt te bezien", sluit Driessen af.

❗ Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.