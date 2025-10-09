Live voetbal 5

Column | Ajax zal nooit verbeteren zolang DNA zwaarder weegt dan kwaliteit

John Heitinga, Ajax,
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
9 oktober 2025, 17:30   Bijgewerkt: 17:40

Bij Ajax gaat het niet om wat je kunt, maar wie je kent. De terugkeer van Fred Grim bewijst dat de club liever vasthoudt aan het oude dan echt vooruitkijkt. De interlandperiode was het moment waarop Ajax had moeten ingrijpen, maar Alex Kroes geeft de voorkeur aan uitstel van executie.

Met de komst van Grim haalt Ajax opnieuw iemand binnen die symbool staat voor het huidige beleid. Een oud-doelman, oud-trainer en dus een oude bekende van de club. Maar wat hij als assistent precies moet toevoegen aan de huidige staf, weet niemand. Zijn aanstelling komt niet over als een keuze uit overtuiging, maar eerder uit gemak. Het bekend zijn met de club weegt op die manier zwaarder dan de kwaliteit.

Het is het bekende patroon: Ajax kiest voor mensen die ooit het shirt droegen of al eens in de Johan Cruijff ArenA hebben gewerkt. Niet per se voor mensen die iets kunnen toevoegen. Grim, John Heitinga, Marcel Keizer, Urby Emanuelson en Frank Peereboom, die met Jong Ajax een van de slechtste seizoenen ooit draaide. Het zijn allemaal voorbeelden van het veilige ons-kent-ons-beleid. De vraag is of deze heren ook waren aangenomen als ze geen Ajax-DNA hadden gehad. Die kans is klein.

Ajax lijkt niet zozeer op zoek naar kwaliteit, maar naar vertrouwdheid. Er moeten met name mensen worden aangetrokken die elkaar goed kennen en elkaar daarom ook prettig kunnen ondersteunen. En vergeet de stempel van het Ajax-DNA niet.

De enige uitzondering van de laatste jaren was Francesco Farioli. Dat was een fantastische keuze van Alex Kroes en Marijn Beuker, die daar achteraf de complimenten voor verdienen. Een keuze op basis van visie en inhoud. Maar waar is die visie nu? Want wat deed de club na het vertrek van de Italiaan? Ze grepen weer terug naar het vertrouwde. Naar het Ajax-DNA.

John Heitinga werd aangesteld, samen met Frank Peerenboom en Marcel Keizer. Ook Urby Emanuelson schoof aan bij de staf. En de talentvolle assistent Dave Vos, die een jaar lang als assistent van Farioli Ajax 1 onder zijn hoede had? Die mocht vertrekken van Heitinga. Waarom? “Het klikte gewoon niet zo goed tussen die twee”, meldde Ajax-watcher Mike Verweij deze zomer.

Farioli greep vervolgens zijn kans en nam Vos mee naar FC Porto, waar hij nu assistent-trainer is bij de goed presterende koploper van Portugal.

In de Eredivisie doet Ajax het tegelijkertijd een stuk minder. Gezegd moet worden dat de club nog wel derde staat, ongeslagen zelfs. Alleen is dat misschien wel het gevaarlijkste van alles. Want zolang Ajax punten pakt, lijkt niemand zich druk te maken over hoe slecht het spel eigenlijk is. Ajax haalt genoeg punten om te doen alsof alles oké is, maar het veldspel vertelt iets heel anders.

De interlandperiode van nu is in dit geval de ideale gelegenheid om iets recht te zetten. Het ontslag van John Heitinga zou, hoe pijnlijk ook, de enige logische beslissing zijn. Ajax verdedigt slecht en blinkt niet uit in het druk zetten, iets wat Heitinga juist probeert te realiseren. Bovendien is er de afgelopen maanden geen zichtbare progressie te zien. Tijd om als topclub in te grijpen, zou je zeggen.

Maar in plaats van dat Ajax die stap durft te zetten, voegt de club op advies van Heitinga zelf Grim toe als assistent aan de selectie. Uitstel van executie dus. En tijd heeft Ajax niet. Daarmee komt zelfs het behouden van de derde plek in gevaar.

De grote vraag is waarom Ajax niet ingrijpt. Worden beleidsbepalers Alex Kroes en Marijn Beuker beïnvloed door de druk van Ajax-legendes als Henk ten Cate, die Heitinga publiekelijk steunen?

Duidelijk is dat Ajax zichzelf voor de gek houdt, maar bovenal de hondstrouwe supporters. Zolang de club blijft geloven dat DNA belangrijker is dan kwaliteit, zal het blijven ploeteren. Net als in de afgelopen jaren.

Arena
1.129 Reacties
59 Dagen lid
2.589 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax dna is flauwekul. Dat bestaat niet. Zoals er ook geen Psv dna bestaat of welke club dan ook. Het is onzin. Ik ben het er 100% mee eens dat Ajax moet proberen om de juiste mensen op de juiste plek te zetten, onafhankelijk of ze ooit bij Ajax hebben gewerkt of niet. Dat doet niet terzake. Dat is ook de reden dat ik vind dat Ajax niet persé moet voetballen zoals "men" dat graag ziet of van Ajax gewend is. Er is geen verplichting om steeds hetzelfde te doen. Je moet spelen naar je mogelijkheden. Voetbal gaat over winnen, niet over wie ernaar kijkt.

Descheids
15 Reacties
9 Dagen lid
12 Likes
Descheids
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Het Ajax dna is compleet verdwenen de RVC bestaat uit koekenbakkers de selectie is matig tot slecht de trainer wilt een style spelen die helaas teveel eist de jeugd breekt nauwelijks door ik zie het helaas somber in……..😢😢😢

❌❌❌
201 Reacties
62 Dagen lid
361 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Descheids, zit er nog smaak aan de ramen van je dagelijks vervoer? Stumper

Derk62
430 Reacties
791 Dagen lid
1.774 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ze voetballen toch naar hun mogelijkheden, daarom kijkt er ook bijna niemand naar

L. Schulp
1 Reactie
453 Dagen lid
2 Likes
L. Schulp
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

We zijn 8 wedstrijden onderweg en het Ajax bashen is in volle gang, ongekend. Onder Fariolli was het spel heel vaak niet om aan te zien en Europees succes was al helemaal niet aan hem besteed. Ik mag hopen dat Ajax onder Heitinga en zijn staf alle azijndrinkers hier in het ongelijk stelt, echt een vreselijk negatieve column.

12deman
546 Reacties
102 Dagen lid
384 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik begrijp je frustratie, maar Ajax komt zelf de laatste jaren veelvuldig negatief in het nieuws. Ik denk dat het dan ook niet helemaal uit de lucht komt vallen dat voor de rest van Nederland de huidige gang van zaken in Amsterdam niet lang genoeg kan duren. Ze hebben het over zich zelf afgeroepen.

CG
2.486 Reacties
807 Dagen lid
13.323 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@L. Schulp. Ik denk dat dit héél erg moeilijk gaat worden !!

Arena
1.129 Reacties
59 Dagen lid
2.589 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Deze website draait op negativiteit. Vooral richting Ajax. Iemand die regelmatig meeleest is daarvan op de hoogte.

Quarlon
851 Reacties
1.109 Dagen lid
3.560 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@L. Schulp of het negatief is of niet is niet zo interessant. De vraag is of het inhoudelijk juist is. De kritiek is niet alleen hier, op deze site, maar breed in Nederland gedragen. Overigens als PSV of Feyenoord zo presteerde zouden die clubs net zo hard aangepakt worden. Het is wel iets van deze tijd waarbij tijd voor beginnende coaches nauwelijks nog bestaat. Niet in de laatste plaats overigens door kritiek vanuit de eigen achterban

Pietjanhendrik
400 Reacties
79 Dagen lid
368 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ arena: Je mag ook op een andere website gaan lezen en posten hoor. Dan ga je lekker weg hier als het je niet bevalt. Fcupdate is gewoon eerlijk, niet bewust negatief over ajax. Als er over andere vlus iets minder goeds te vertellen is dan doen ze dat ook. Dat het rommelt en rammelt aan alle kanten bij Ajax is overduidelijk en dat mogen de journalisten van Fcupdate dus ook gewoon schrijven. Iedereen ziet dat dit gewoon de waarheid maar het pijn aan jouw kontje omdat het om jouw cluppie gaat en ga je weer stampvoeten. Nogmaals als je het niet bevalt ga dan naar een andere website

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

