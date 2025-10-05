Ten Cate komt met ander geluid over Heitinga

Henk ten Cate neemt het op voor John Heitinga. De voormalig trainer van Ajax stelt bij Goedemorgen Eredivisie dat de huidige coach van de Amsterdammers het naar omstandigheden niet zo slecht doet als iedereen het doet lijken.

Heitinga staat onder enorme druk bij Ajax, omdat het spel en de resultaten de afgelopen weken tegenvallen. Waar velen roepen om het ontslag van de oefenmeester, is Ten Cate het daar niet mee eens. “De pers is heel duidelijk iets aan het creëren en ik heb daar wel veel moeite mee”, stelt de man die tussen 2006 en 2007 trainer van Ajax was. Later in de uitzending noemt hij alle vragen over de toekomst van Heitinga 'gênant'.

Daar heeft Ten Cate twee redenen voor. “De man heeft vier wedstrijden thuis gewonnen en vier wedstrijden uit gelijkgespeeld. Dat is niet super, maar zeker niet slecht. Hij heeft een elftal tot zijn beschikking waarvan de verwachtingen veel te hoog gespannen zijn, omdat hij kwaliteit mist. Op essentiële posities heeft hij geen goede spelers staan”, stelt de zeventigjarige.

“Alles bij elkaar genomen vind ik niet eens dat hij het zo slecht doet”, neemt Ten Cate Heitinga in bescherming. “Als jij thuis van Inter verliest, weliswaar kansloos... Die hebben de laatste drie jaar twee keer in de Champions League-finale gestaan. Dat is een topploeg in Europa.” Ten Cate beaamt dat Ajax op dit moment niet goed speelt. “Maar als je niet goed speelt en wel wedstrijden wint, gaat er ook een moment komen dat je wel goed gaat spelen en nog meer wedstrijden gaat winnen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren.”