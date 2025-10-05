Supportersvereniging Ajax maakt duidelijk statement en oogst direct kritiek

De supportersvereniging van Ajax heeft na afloop van het gelijkspel bij Sparta (3-3) een statement uitgebracht waarin structurele veranderingen worden geëist. Dat er geen woord wordt gerept over John Heitinga, schiet bij veel supporters in het verkeerde keelgat.

Ajax is onder Heitinga niet goed aan het seizoen begonnen. De Amsterdammers staan na acht speelrondes weliswaar op de derde plaats in de Eredivisie, maar de manier van spelen biedt de supporters weinig hoop dat hun favoriete club niet nog verder gaat afzakken. Zaterdag wist de ploeg van Heitinga ternauwernood een nederlaag af te wenden op bezoek bij Sparta door een goal diep in blessuretijd van Oscar Gloukh.

Na afloop van het puntverlies op Het Kasteel heeft de supportersvereniging van Ajax een statement uitgebracht. “Vanaf het seizoen 2022-2023 is onze club op sportief gebied in een ‘historisch’ neerwaartse spiraal terechtgekomen. Als je denkt de slechtste wedstrijd ooit te hebben gezien, dan word je verrast met een nog slechtere”, zo stelt de vereniging. “Simpele dingen als een bal goed aannemen, in de voeten aanspelen, de bal binnen de ploeg houden en combineren mag je toch verwachten van meer dan goed betaalde profvoetballers. Zeker als je bij een club als Ajax speelt. En dan hebben we het nog niet eens over het hebben van een voetbalvisie.”

“De AFCA Supportersclub is van mening dat er per direct structureel iets moet veranderen om het tij te keren”, zo maakt de vereniging het standpunt duidelijk. “In de Nederlandse competitie wordt het gat met de nummer 1-positie na elke wedstrijd groter. Meedoen om het landskampioenschap wordt hierdoor steeds uitzichtlozer. Hoe pijnlijk we het ook vinden, dit is wel de bittere realiteit. We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het is nu aan de clubleiding om de juiste beslissing te nemen. Er is nu actie vereist!” In een voetnoot wordt duidelijk dat de structurele oplossing zich vooral op de bestuurlijke onrust binnen Ajax moet richten.

Felle kritiek vanuit supporters

Op social media verwijten meerdere fans de supportersvereniging dat het statement te zwak is. “Zeg het gewoon hardop. Heitinga moet weg als je nog iets van dit seizoen wil maken”, voegt een gebruiker eraan toe. “Als jullie vriendje Sjon niet durven aan te pakken dan zijn jullie zelf onderdeel van het probleem. Zeg dan gewoon niets”, maakt een ander duidelijk. “Haha vooral jullie vriendje z'n naam niet benoemen”, stelt een derde.