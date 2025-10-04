Live voetbal 7

Van Gaal heel eerlijk tegen Heitinga, die een vraag niet durft te stellen

4 oktober 2025, 20:10

Louis van Gaal is niet tevreden over de manier waarop Ajax zich momenteel laat zien, zo valt op te maken uit de reactie van John Heitinga als de adviseur van de Amsterdammers ter sprake komt. De trainer heeft nog niet durven vragen of Van Gaal hem de juiste man vindt om Ajax verder te helpen.

Heitinga ligt zwaar onder vuur bij Ajax na de moeizame opening van de competitie. Op de persconferentie na het gelijkspel bij Sparta (3-3) krijgt de trainer van Valentijn Driessen de vraag of hij wel eens met Van Gaal spreekt. “Ja, ik spreek Louis regelmatig”, antwoordt Heitinga. Is Van Gaal tevreden? “Kijk, Louis geeft altijd eerlijk zijn mening”, stelt de trainer van Ajax, terwijl hij begint te lachen. De aanwezige journalisten trekken daaruit de conclusie dat Van Gaal duidelijk heeft gemaakt niet tevreden te zijn.

Vervolgens besluit Heitinga dit wel te nuanceren. “Hij zegt altijd dat hij niet alle trainingen ziet en met die beslissingen volledig op mij en de staf vertrouwt. Maar hij heeft wel altijd adviezen en die neem ik ook mee”, aldus de trainer. Na even doorvragen blijkt dat Van Gaal vooral handvatten aan Heitinga biedt door over zijn eigen ervaringen met jonge ploegen te vertellen. “Hij denkt ook mee in combinaties van bepaalde spelers waardoor hij denkt dat we de volgende stap sneller kunnen zetten.”

Driessen wil dan nog weten of Van Gaal van mening is dat Heitinga moet blijven. “Dat heb ik nog niet aan hem gevraagd”, antwoordt de oefenmeester. “Maar ik voel absoluut het vertrouwen van de trainer.” Als er verbaasd wordt gereageerd, legt Heitinga zijn woordkeuze uit. “Hij is mijn oude trainer.”

Het feit dat Van Gaal Heitinga van adviezen voorziet, lijkt er op te duiden dat Van Gaal ergens nog iets in hem ziet.

