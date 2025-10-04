John Heitinga laat Ajax-spelers meteen na eindsignaal in de steek

Ajax leverde zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam een nieuwe wanprestatie, ondanks een late gelijkmaker van Oscar Gloukh diep in blessuretijd (3-3). De spelers van Ajax kregen er na afloop van langs van de meegereisde supporters uit Amsterdammers; hoofdtrainer John Heitinga ontweek de walk of shame en beende meteen weg.

Invaller Gloukh schonk Ajax diep in blessuretijd nog een punt, maar na afloop was er weinig tevredenheid bij de Amsterdammers. Vanuit het uitvak klonk er grote onvrede, met teksten als ‘voetballen!’ en ‘wij willen Ajax zien!’.

De spelers van Ajax meldden zich na het laatste fluitsignaal één voor één bij het uitvak om de meegereisde fans te bedanken en zich te verontschuldigen voor de slechte wedstrijd. Dat gold niet voor Heitinga: de coach van Ajax nam nog wel de moeite om zijn spelers op het veld een hart onder de riem te steken, maar liep vervolgens weg met, zoals ESPN-commentator Sjors Blaauw het omschreef, ‘het gezicht van een oorwurm’.

De fans van Ajax hadden ook al tijdens de wedstrijd hun onvrede laten blijken over de sportieve prestatie van hun ploeg. In de 55ste minuut klonk er bij een 3-1 achterstand vanuit het uitvak ‘schaam je kapot!’.

