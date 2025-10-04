Live voetbal 7

John Heitinga laat Ajax-spelers meteen na eindsignaal in de steek

John Heitinga
Foto: © ESPN
Demen Bülbül
4 oktober 2025, 18:50

Ajax leverde zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam een nieuwe wanprestatie, ondanks een late gelijkmaker van Oscar Gloukh diep in blessuretijd (3-3). De spelers van Ajax kregen er na afloop van langs van de meegereisde supporters uit Amsterdammers; hoofdtrainer John Heitinga ontweek de walk of shame en beende meteen weg.

Invaller Gloukh schonk Ajax diep in blessuretijd nog een punt, maar na afloop was er weinig tevredenheid bij de Amsterdammers. Vanuit het uitvak klonk er grote onvrede, met teksten als ‘voetballen!’ en ‘wij willen Ajax zien!’.

De spelers van Ajax meldden zich na het laatste fluitsignaal één voor één bij het uitvak om de meegereisde fans te bedanken en zich te verontschuldigen voor de slechte wedstrijd. Dat gold niet voor Heitinga: de coach van Ajax nam nog wel de moeite om zijn spelers op het veld een hart onder de riem te steken, maar liep vervolgens weg met, zoals ESPN-commentator Sjors Blaauw het omschreef, ‘het gezicht van een oorwurm’.

De fans van Ajax hadden ook al tijdens de wedstrijd hun onvrede laten blijken over de sportieve prestatie van hun ploeg. In de 55ste minuut klonk er bij een 3-1 achterstand vanuit het uitvak ‘schaam je kapot!’.

Ajax Sparta
© ESPN

➡️ Meer Ajax nieuws

22 reacties
dilima1966
2.651 Reacties
845 Dagen lid
15.549 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik denk dat heitinga zicht zorgen maakt over zijn positie nu

Forret
93 Reacties
428 Dagen lid
385 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik stoor me sowieso aan Ajax-fans. Als je zo laat de gelijkmaker scoort, wees gewoon blij met het punt. Doen PSV & Feyenoord supporters ook toen ze in diep in blessuretijd 2-2 en 3-3 uit het vuur sleepte.

Arena
1.020 Reacties
54 Dagen lid
2.371 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Stoor je maar lekker. Het boeit helemaal niemand wat. Trouwens, Psv en Feyenoord fans zijn geen haar beter. Die lopen ook weg als het een verloren wedstrijd is of als het slecht gaat. Vaak genoeg gezien. Die gedragen zich ook niet allemaal even netjes of dat ze onder alle omstandigheden achter hun club staan. Niet zo zwetsen joh.

Ɗohan Jerksen
25 Reacties
30 Dagen lid
2 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Forret Gaat denk ik meer om het vertoonde spel en de tegenstander waar je tegen speelt. Is het tegen PSV, Feyenoord of Europees, dan is zo'n late gelijkmaker anders dan tegen een minder team uit de eredivisie.

Forret
93 Reacties
428 Dagen lid
385 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Dohan Jerksen, ik reken NEC-uit en Heerenveen-uit niet als de beste teams van de Eredivisie hoor. Dit seizoen misschien NEC wel maar vorig seizoen zeker niet.

Forret
93 Reacties
428 Dagen lid
385 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena Typerend dat je hun associaal gedrag gewoon verdedigt. Die denken dat de hele wereld van hun is en laatste wat je moet doen is te gaan bagataliseren.

Arena
1.020 Reacties
54 Dagen lid
2.371 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik moet helemaal niks. Dat is punt 1. Supporters van jouw clubje zijn precies hetzelfde, dus wat je "moet" is niet net doen alsof die beter zijn. Zwetser.

Forret
93 Reacties
428 Dagen lid
385 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena als je zo blijft gedragen, dan is deze discussie wat mij betreft klaar. Fijne avond nog!

Ɗohan Jerksen
25 Reacties
30 Dagen lid
2 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Forret Daar moet je normaliter ook van winnen, en mag je dus best je ontevreden over zijn als je alleen maar lastig minuten gelijkspeelt.

Forret
93 Reacties
428 Dagen lid
385 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Dohan Jerksen dat ben ik niet met je eens, soms verloopt de wedstrijd anders en dan is het normaal als je de lat wat lager zet. Deed PSV ook toen ze bij FC Utrecht een 3-3 gelijkspel uit het vuur sleepte toen het in de 91ste minuut nog 3-1 stond voor Utrecht.

Vriendje Stokvis
1.363 Reacties
380 Dagen lid
7.982 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Helemaal met je eens.

Vriendje Stokvis
1.363 Reacties
380 Dagen lid
7.982 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Gelijk heb je. Hoogmoed en Arrogantie ze leren het nooit.

Ɗohan Jerksen
25 Reacties
30 Dagen lid
2 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik weet niet wie er op dit moment zou moeten instappen en het beter zou doen, de meeste trainers zullen in deze fase van de competitie ook al bezet zijn, maar denk wel dat het voor zowel Ajax als Heitinga beter is om uitelkaar te gaan.

Forret
93 Reacties
428 Dagen lid
385 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Dohan Jerksen er zijn kandidaten genoeg eigenlijk, in de zomer ook. Maar niemand ging akkoord met de doelstelling, deed Farioli ook niet.
Uiteindelijk ging hij akkoord dat de 3de plaats de doelstelling maar Farioli gaf aan dat het al te hoog was. Ten Hag had al gezegt dat hij de nieuwe trainer wordt als de doelstelling maximaal de 3de plaats is.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
571 Reacties
1.103 Dagen lid
4.878 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is absurd wat voor instelling het team laat zien. Terecht dat supporters zo reageren. Voelt alsof Ajax de nederlaag tegen PSV elke week mee maakt. Ik voel plaatsvervangend schaamte. Vooral ook omfat er niet worst inbegrepen

Derk62
407 Reacties
786 Dagen lid
1.764 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hoezo een wanprestatie??, Ze kennen al een paar jaar niet beter.

Forret
93 Reacties
428 Dagen lid
385 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Derk62 Ze willen/eisen dat elke tegenstander met 4-0 worden weggetikt, niet dat bijvoorbeeld Telstar mee kan met Ajax maar dat Ajax wel wint. Dat is voor verwende supporters een wanprestatie.

Vriendje Stokvis
1.363 Reacties
380 Dagen lid
7.982 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je hebt wel een punt.

ERIMIR
3.734 Reacties
454 Dagen lid
38.172 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heitinga moet de eer aan zichzelf houden en vertrekken.

Forret
93 Reacties
428 Dagen lid
385 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR of gewoon een stap terugdoen en assistent worden

Zadkine
306 Reacties
638 Dagen lid
3.062 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga voelt nog rugdekking. En is niet makkelijk om Sparta te bestrijden met alle ballen op Laurentsen.

WAW Wilco
2 Reacties
816 Dagen lid
0 Likes
WAW Wilco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitin....ga toch weg.... Now is the time ! !

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

