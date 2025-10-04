John Heitinga laat Ajax-spelers meteen na eindsignaal in de steek

Ajax leverde zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam een nieuwe wanprestatie, ondanks een late gelijkmaker van Oscar Gloukh diep in blessuretijd (3-3). De spelers van Ajax kregen er na afloop van langs van de meegereisde supporters uit Amsterdammers; hoofdtrainer John Heitinga ontweek de walk of shame en beende meteen weg.
Invaller Gloukh schonk Ajax diep in blessuretijd nog een punt, maar na afloop was er weinig tevredenheid bij de Amsterdammers. Vanuit het uitvak klonk er grote onvrede, met teksten als ‘voetballen!’ en ‘wij willen Ajax zien!’.
De spelers van Ajax meldden zich na het laatste fluitsignaal één voor één bij het uitvak om de meegereisde fans te bedanken en zich te verontschuldigen voor de slechte wedstrijd. Dat gold niet voor Heitinga: de coach van Ajax nam nog wel de moeite om zijn spelers op het veld een hart onder de riem te steken, maar liep vervolgens weg met, zoals ESPN-commentator Sjors Blaauw het omschreef, ‘het gezicht van een oorwurm’.
De fans van Ajax hadden ook al tijdens de wedstrijd hun onvrede laten blijken over de sportieve prestatie van hun ploeg. In de 55ste minuut klonk er bij een 3-1 achterstand vanuit het uitvak ‘schaam je kapot!’.
Stoor je maar lekker. Het boeit helemaal niemand wat. Trouwens, Psv en Feyenoord fans zijn geen haar beter. Die lopen ook weg als het een verloren wedstrijd is of als het slecht gaat. Vaak genoeg gezien. Die gedragen zich ook niet allemaal even netjes of dat ze onder alle omstandigheden achter hun club staan. Niet zo zwetsen joh.
@Dohan Jerksen dat ben ik niet met je eens, soms verloopt de wedstrijd anders en dan is het normaal als je de lat wat lager zet. Deed PSV ook toen ze bij FC Utrecht een 3-3 gelijkspel uit het vuur sleepte toen het in de 91ste minuut nog 3-1 stond voor Utrecht.
Ik weet niet wie er op dit moment zou moeten instappen en het beter zou doen, de meeste trainers zullen in deze fase van de competitie ook al bezet zijn, maar denk wel dat het voor zowel Ajax als Heitinga beter is om uitelkaar te gaan.
@Dohan Jerksen er zijn kandidaten genoeg eigenlijk, in de zomer ook.
Maar niemand ging akkoord met de doelstelling, deed Farioli ook niet.
Uiteindelijk ging hij akkoord dat de 3de plaats de doelstelling maar Farioli gaf aan dat het al te hoog was. Ten Hag had al gezegt dat hij de nieuwe trainer wordt als de doelstelling maximaal de 3de plaats is.
Het is absurd wat voor instelling het team laat zien. Terecht dat supporters zo reageren. Voelt alsof Ajax de nederlaag tegen PSV elke week mee maakt. Ik voel plaatsvervangend schaamte. Vooral ook omfat er niet worst inbegrepen
