‘Steunpilaar’ van Ajax doet iets bijzonders: ‘Geweldig! Magnifiek! Fabelachtig!’

Ajax heeft zaterdag op slag van rust de score geopend op bezoek bij Sparta Rotterdam. scoorde na een assist van , maar vrijwel alle spelers van de Amsterdammers bedankten een andere speler.

Ajax had het lastig op Het Kasteel en creëerde amper kansen in de eerst helft, maar wist kort voor rust toch op voorsprong te komen. Centrale verdediger Youri Baas eiste een hoofdrol op met een prachtige voorassist.

Baas was in de 42ste minuut van de wedstrijd op de helft van Sparta de laatste man van Ajax. De centrumverdediger stond bijna in de middencirkel toen hij aan de linkerkant van het veld Godts diep zag lopen richting de zestien van Sparta. Baas wist de linksbuiten te bereiken met een prachtige pass, waarna laatstgenoemde Weghorst een niet te missen kans bood: 0-1.

Weghorst liep meteen naar Godts toe om de Belg te bedanken voor zijn assist, maar onder anderen Kian-Fitz Jim, Kenneth Taylor en Josip Sutalo meldden zich als eerste bij Baas. Commentator Sjors Blaauw komt bij ESPN superlatieven tekort voor de actie van Baas: “Ge-wel-dige treffer. En vooral de pass van Youri Baas! Wat een magnifieke voorassist van Youri Baas! Absoluut hoogstandje bij de totstandkoming van deze treffer.”

“Je hebt een loopactie in de diepte nodig, die maakt Godts, maar kijk eens hoe hij bediend wordt! Fabelachtig! Baas is sowieso al bezig aan een goed seizoen. Hij is een steunpilaar”, aldus Blaauw.

Overigens kon Ajax niet lang van zijn voorsprong genieten. Nota bene Baas maakte in de blessuretijd van de eerste helft hands in de zestien, waarna Tobias Lauritsen de penalty die volgde benutte en de ruststand bepaalde op 1-1.

