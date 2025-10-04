Live voetbal 15

Fans zijn nog voordat Sparta – Ajax begint compleet in shock door Heitinga

John Heitinga als trainer van Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
Luuk van Grinsven
4 oktober 2025, 15:25

Oscar Gloukh start zaterdagmiddag op de reservebank bij Ajax, zo weet Lentin Goodijk van Voetbal International te melden. Wout Weghorst krijgt de voorkeur boven de miljoenenaankoop van de Amsterdammers, wat zorgt voor woedende reacties vanuit de achterban.

Gloukh sloot pas aan het einde van de voorbereiding aan bij Ajax en startte de eerste wedstrijden op de bank. Op 21 september, tijdens de topper tegen PSV, werd de aanvallende middenvelder noodgedwongen in de spits gezet. Dat pakte verrassend goed uit: Gloukh opende zijn rekening bij Ajax en speelde verder een uitstekende wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

De week erop gunde Heitinga Gloukh opnieuw een plek bij de eerste elf, ditmaal op zijn favoriete nummer-tien-positie. De Israëliër was andermaal trefzeker in de moeizame overwinning op degradatiekandidaat NAC Breda. Afgelopen dinsdag, in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0), kon Gloukh als spits geen potten breken.

Of dat voor Heitinga een reden is om de middenvelder te passeren tegen Sparta, is niet bekend. De oefenmeester van Ajax kiest op Het Kasteel in ieder geval voor een middenveld bestaande uit Kian Fitz-Jim, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. In de spits krijgt de van een blessure teruggekeerde Weghorst de voorkeur boven Gloukh.

In Amsterdam wordt er vol woede gereageerd op de opstelling van Ajax: “Oscar op de bank? Heitinga wil echt op vakantie hoor”, zegt een fan verrast. “Gloukh is je enige lichtpuntje”, reageert een andere verbouwereerde supporter. Een greep uit de reacties:

TrotseVoetbalFan
4 Reacties
26 Dagen lid
5 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een rommeltje is het bij die club zeg

Copa
2.182 Reacties
754 Dagen lid
22.785 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Best geinig men is meer meer met Ajax en Heitinga bezig dan met adem halen; denk toch aan je bloeddruk beste lui

Thee Ring Leider
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Thee Ring Leider
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heerlijk dit, ik ga de wedstrijd kijken nou

Sparta - Ajax

Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
4,50
4,25
1,75
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

