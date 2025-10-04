Fans zijn nog voordat Sparta – Ajax begint compleet in shock door Heitinga

start zaterdagmiddag op de reservebank bij Ajax, zo weet Lentin Goodijk van Voetbal International te melden. Wout Weghorst krijgt de voorkeur boven de miljoenenaankoop van de Amsterdammers, wat zorgt voor woedende reacties vanuit de achterban.

Gloukh sloot pas aan het einde van de voorbereiding aan bij Ajax en startte de eerste wedstrijden op de bank. Op 21 september, tijdens de topper tegen PSV, werd de aanvallende middenvelder noodgedwongen in de spits gezet. Dat pakte verrassend goed uit: Gloukh opende zijn rekening bij Ajax en speelde verder een uitstekende wedstrijd.

De week erop gunde Heitinga Gloukh opnieuw een plek bij de eerste elf, ditmaal op zijn favoriete nummer-tien-positie. De Israëliër was andermaal trefzeker in de moeizame overwinning op degradatiekandidaat NAC Breda. Afgelopen dinsdag, in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0), kon Gloukh als spits geen potten breken.

Of dat voor Heitinga een reden is om de middenvelder te passeren tegen Sparta, is niet bekend. De oefenmeester van Ajax kiest op Het Kasteel in ieder geval voor een middenveld bestaande uit Kian Fitz-Jim, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. In de spits krijgt de van een blessure teruggekeerde Weghorst de voorkeur boven Gloukh.

In Amsterdam wordt er vol woede gereageerd op de opstelling van Ajax: “Oscar op de bank? Heitinga wil echt op vakantie hoor”, zegt een fan verrast. “Gloukh is je enige lichtpuntje”, reageert een andere verbouwereerde supporter. Een greep uit de reacties: