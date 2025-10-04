Live voetbal

Duivenvoorden naar Ajax? Interview Marinus Dijkhuizen spreekt boekdelen

Marinus Dijkhuizen over de toekomst van Thomas Duivenvoorden
Foto: © ESPN/Imago/realtimes
Luuk van Grinsven
4 oktober 2025, 10:27

Marinus Dijkhuizen verwacht dat Thomas Duivenvoorden het seizoen afmaakt op de bank bij De Graafschap. De assistent-trainer van de Superboeren wordt begeerd door Ajax, maar lijkt niet te gaan vertrekken naar de Amsterdamse club. Dat laat Dijkhuizen weten tegenover ESPN.

Na het 2-2-gelijkspel van De Graafschap op bezoek bij Jong Ajax wordt Dijkhuizen natuurlijk gevraagd naar de situatie rondom Duivenvoorden en Ajax. De oud-trainer van Quick Boys werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam. Ajax zou Duivenvoorden graag aan de technisch staf van hoofdtrainer John Heitinga toevoegen.

De trainer van De Graafschap verwacht echter géén uitgaande deal meer: “Nee, ik verwacht dat dat niet meer doorgaat. Deze week hebben we het er weinig over gehad. Het lijkt weg te ebben. Gelukkig kunnen we gewoon door.”

Dijkhuizen hoefde geen pogingen te ondernemen om Duivenvoorden te overtuigen van een langer verblijf in Doetinchem. “Nee hoor, dat is niet nodig. Hij is er open en eerlijk in. Voor mij is dat momentum alweer een beetje voorbij. Hij heeft het naar zijn zin en heeft een goede rol, dus we gaan het seizoen lekker met elkaar afmaken”, zegt de oefenmeester duidelijk.

Laatste contact was toch ook inmiddels 4 weken geleden? Dus waar schrijven we nog over.

