'Een vlug ontslag van Heitinga lost absoluut niet alle problemen op voor Ajax'

De druk staat er vroeg in het seizoen al vol op bij Ajax en er wordt al flink gezaagd aan de stoelpoten van trainer John Heitinga. Volgens de NOS is een 'vlug ontslag' van de oefenmeester niet de de oplossing voor alle problemen. De pijlen zouden ook gericht moeten worden op Alex Kroes, die verantwoordelijk is voor het spelersmateriaal.

Ajax is is na zeven speelronden in de Eredivisie terug te vinden op een derde plaats met vijftien punten, vier minder dan koploper Feyenoord. Hoewel de Amsterdammers nog altijd ongeslagen zijn in de Eredivisie (vier overwinningen, drie gelijke spelen), zwelt de kritiek op Heitinga aan. Het debacle op bezoek bij Olympique Marseille heeft ervoor gezorgd dat de druk alleen nog maar verder is toegenomen. Op de persconferentie na afloop van het Champions League-treffen met de Fransen kreeg de coach zelfs de vraag of het na deze wedstrijd klaar was voor hem. Heitinga zelf pareerde het door te stellen dat hij nog het vertrouwen voelt.

Artikel gaat verder onder video

"De beginnende trainer sprak na de naïeve nederlaag nog wel de hoop uit dat zijn ploeg naar het niveau van het Europese toernooi toe kan groeien", klinkt het. "Voorlopig lijkt die wens een utopie, een luchtkasteel. Niet alleen vanwege Heitinga's positie, die in aanloop naar het eredivisieduel met Sparta Rotterdam vanavond al flink ter discussie staat. Maar ook gezien de nieuwe financiële werkelijkheid bij Ajax. Een dag voor de vernedering in Zuid-Frankrijk maakte de Amsterdamse club donkerrode cijfers bekend: een verlies van 37,3 miljoen euro."

Afgelopen zomer moest Ajax afscheid nemen van enkele sterkhouders als Henderson en Hato. Dit verlies is volgens de NOS 'onvoldoende opgevangen. "Ajax kent een onevenwichtig elftal. In de nieuwe realiteit vist de club in een andere vijver van talent, van Europa League- of zelfs Conference League-niveau, van spelers die geen interesse genieten van grote Europese clubs. Voetballers van een Spaanse degradant bijvoorbeeld, Raúl Moro en Lucas Rosa", gaat de publieke omroep verder.

Daarnaast zag Ajax deze zomer Francesco Farioi vertrekken, waarna Heitinga werd benoemd als zijn opvolger. "De aanstelling van een gelauwerde en vooral dure coach zat er ondertussen niet in. En dus kwam Kroes uit bij een kind van de club, maar bovenal een onervaren hoofdtrainer: Heitinga. De oud-verdediger stond in 2023 ook al interim aan het roer, maar werd toen te licht bevonden door directeur Sven Mislintat", aldus de NOS. "In zijn tweede periode is Heitinga vooral zoekende. De 41-jarige coach gebruikte dit seizoen al 22 verschillende basisspelers, meer dan elke andere eredivisietrainer."

Ontslag Heitinga niet de beste oplossing

De roep om een ontslag van Heitinga wordt almaar groter, toch wordt dat niet gezien als de beste oplossing. "Intussen bevindt de technische directeur zich in een lastig parket. Ontslaat hij Heitinga? Dan richt de blik zich automatisch ook op hem. Kroes stelde de coach immers aan én verlangde attractiever voetbal na de afwachtende, maar realistische en vooral duidelijke tactiek van voorganger Francesco Farioli. Zonder daar échte kwaliteitsinjecties tegenover te stellen."

"Mocht ook Kroes in een uiterst geval zijn conclusies aan een vertrek van Heitinga verbinden, dan is Ajax in ieder geval voor een deel stuurloos. In een maand tijd besloten drie leden van de raad van commissarissen van Ajax op te stappen. Zo is het controlerend orgaan voorlopig ontmanteld. Wie houdt er dan nog toezicht op de directie? En ook: wie stelt een nieuwe trainer aan? Met andere woorden: een vlug ontslag van Heitinga lost absoluut niet alle problemen op voor de club met een Europa League-budget, uitkomend in de Champions League", klinkt het tot besluit.

