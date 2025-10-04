Live voetbal 6

Uitfans laten Ajax al na 55 minuten voetballen keihard vallen tegen Sparta

John Heitinga van Ajax
Foto: © ESPN
3 reacties
Niels Hassfeld
4 oktober 2025, 18:00

De supporters van Ajax zijn woest over de manier waarop Ajax voor de dag komt op Het Kasteel. Nadat Sparta op een 3-1 voorsprong was gekomen, is heel duidelijk te horen dat het uitvak de tekst ‘schaam je kapot’ zingt.

Ajax beleeft zaterdag weer een beroerde wedstrijd. De Amsterdammers kwamen op slag van rust weliswaar op voorsprong via Wout Weghorst, maar zagen Sparta in de blessuretijd nog langszij komen door een benutte strafschop van Tobias Lauritsen. De bezoekers begonnen vervolgens dramatisch aan de tweede helft. In minuut 52 was het Mitchell van Bergen die de Rotterdammers op voorsprong zette en drie minuten later tekende Joshua Kitolano ook voor de 3-1.

De manier waarop Ajax op het veld staat, kan op weinig goedkeuring van de meegereisde fans rekenen. Direct na de derde Spartaanse treffer besluiten ze zich met een spreekkoor tot John Heitinga en het elftal te richten. “Schaam je kapot, schaam je kapot”, zo valt duidelijk op te maken uit het uitvak.

Copa
2.185 Reacties
754 Dagen lid
22.785 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arme Heitinga, het is over en uit. Als Kloes zijn positie wil behouden zal hij wel met een top trainer moeten komen aanzetten. Duivenvoorde is te risicovol. Dat Kloes Farioli had aangesteld, telt niet meer mee.

jabadabadoe
39 Reacties
68 Dagen lid
27 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een gelijkspel bij Sparta - uit. Geen heel slecht resultaat. Hier kan je natuurlijk nooit een trainer om ontslaan.

berk1951
35 Reacties
253 Dagen lid
35 Likes
berk1951
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kenmerkend voor Ajax fans, als het goed gaat hebben ze grootste mond, maar zodra het slechter gaat dan laten ze de club vallen. Kijk maar in de arena veel lege plekken als het niet goed gaat. Zo steun je je club echt.

Sparta Rotterdam
3 - 3
Ajax
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

