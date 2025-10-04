Uitfans laten Ajax al na 55 minuten voetballen keihard vallen tegen Sparta

De supporters van Ajax zijn woest over de manier waarop Ajax voor de dag komt op Het Kasteel. Nadat Sparta op een 3-1 voorsprong was gekomen, is heel duidelijk te horen dat het uitvak de tekst ‘schaam je kapot’ zingt.

Ajax beleeft zaterdag weer een beroerde wedstrijd. De Amsterdammers kwamen op slag van rust weliswaar op voorsprong via Wout Weghorst, maar zagen Sparta in de blessuretijd nog langszij komen door een benutte strafschop van Tobias Lauritsen. De bezoekers begonnen vervolgens dramatisch aan de tweede helft. In minuut 52 was het Mitchell van Bergen die de Rotterdammers op voorsprong zette en drie minuten later tekende Joshua Kitolano ook voor de 3-1.

De manier waarop Ajax op het veld staat, kan op weinig goedkeuring van de meegereisde fans rekenen. Direct na de derde Spartaanse treffer besluiten ze zich met een spreekkoor tot John Heitinga en het elftal te richten. “Schaam je kapot, schaam je kapot”, zo valt duidelijk op te maken uit het uitvak.