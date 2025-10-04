Bounida voedt geruchten over toekomst met Instagram-post

heeft voor discussie over zijn toekomst gezorgd. Het talent van Ajax deelde op Instagram een post over de overwinning van Marokko Onder-20 tegen Brazilië Onder-20, waardoor de Afrikanen zich plaatsten voor het WK. Bounida plaatste daar een Marokkaanse vlag en een vinger omhoog bij. Velen zien dit als een signaal dat de Belgisch jeugdinternational voor Marokko kiest.

Bounida maakte in de zomer van 2022 de overstap van Anderlecht naar Ajax en laat zich in Amsterdam met regelmaat zien als groot talent. In België wordt de middenvelder gezien als een van de sterren van de toekomst en hij komt ook al lange tijd uit voor de verschillende jeugdelftallen. Of Bounida ook daadwerkelijk voor De Rode Duivels wil gaan spelen, valt nog te bezien.

Op Instagram deelde de jongeling namelijk dat Marokko Onder-20 zich heeft geplaatst voor het WK Onder-20 dat dit jaar in Chili op het programma staat. De Story van Bounida wordt op social media gedeeld en Belgen zien het als een signaal over zijn toekomst. Verschillende fans noemen het ‘deprimerend’, ‘teleurstellend’ of zelfs ‘walgelijk’.

Of Bounida daadwerkelijk voor Marokko zal kiezen, is nog niet duidelijk, maar de Belgische voetbalbond is in ieder geval gewaarschuwd. In het recente verleden kozen ook toptalenten als Chemsdine Talbi, Bilal El Khannouss (beiden Marokko) en Konstantinos Karetsas (Griekenland) al voor een interlandloopbaan buiten hun geboorteland. De KBVB zou er daarom alles aan doen om Bounida aan boord te houden. Opvallend is daarbij wel dat hij niet is opgeroepen voor België Onder-21.

