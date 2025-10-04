Voetbalkijkers zijn woest op Sjors Blaauw bij Sparta - Ajax

Sjors Blaauw heeft zaterdag de woede van vele voetbalkijkers op zich gehaald. Nadat Bas Nijhuis Sparta een penalty had gegeven na een handsbal van Ajax-verdediger Youri Baas, stelde de commentator van ESPN dat ‘het gevoel’ zegt dat Nijhuis het moment had moeten laten gaan. Voetbalkijkers storen zich aan deze uitspraak en zijn ervan overtuigd dat Blaauw fan is van Ajax.

Volg Sparta - Ajax in ons liveblog!

Ajax kwam op bezoek bij Sparta vlak voor rust op voorsprong via Wout Weghorst, maar kon niet lang van deze voorsprong genieten. Aan het begin van de blessuretijd kreeg Baas een diepe bal van Sparta in zijn eigen strafschopgebied op zijn arm. Waar Nijhuis in eerste instantie liet doorspelen, besloot hij na ingrijpen van de VAR alsnog een penalty te geven.

Artikel gaat verder onder video

Blaauw besloot het vervolgens voor Baas op te nemen. “Er is het verhaal van de logica en het verhaal van de regels”, stelt de commentator. “Valt Baas hier wat te verwijten? Niet echt, het is gewoon zijn sprintbeweging. Komt de bal op zijn arm? Ook absoluut.” Nadat Nijhuis de bal op de stip heeft gelegd, kwam Blaauw met een opmerkelijke uitspraak waar veel kijkers over vielen. “De regels zeggen: strafschop. Je gevoel zegt: laat het lekker gaan. Maar Nijhuis moet de regels volgen.”

Op X is men woest om het commentaar van Blaauw. “Nogal aparte constatering over een duidelijke handsbal volgens de spelregels. Volgens mij is dat het criterium en zijn dat niet de gevoelens van een commentator”, schrijft Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. “Commentaar van ESPN: de weg kwijt. Het is voetbal, geen volleybal”, stelt een andere gebruiker. “Gevoel zegt laat het lekker gaan, zegt de commentator. Je bedoelt: mijn Ajax-hart zegt…”

Perez sluit zich bij Blaauw aan

In de rustanalyse sluit Kenneth Perez zich bij de woorden van Blaauw aan. “Ik snap dat dit een penalty is, want dat is hoe het afgesproken is”, begint de analist. “Maar hij is natuurlijk een loopbeweging aan het maken. Het voelt heel oneerlijk als voetballer, alsof je genaaid wordt. Rennen doe je niet met de handen langs de zij. Maar er is blijkbaar met elkaar afgesproken dat dit soort handsballen penalty’s zijn.”