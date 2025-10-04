Heitinga heeft heel duidelijke boodschap voor criticasters

John Heitinga heeft zijn criticasters gevraagd het iets rustiger aan te doen. De trainer van Ajax staat onder hevige druk en kan dit naar eigen zeggen wel accepteren. Zijn familie, waaronder zijn jonge kinderen, hebben het wel lastig met de situatie.

Heitinga staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij Ajax, maar qua spel gaat het in Amsterdam nog niet zoals vooraf gehoopt. Met de wedstrijd neemt de druk op de oefenmeester toe, met als toppunt de uitwedstrijd bij Olympique Marseille (4-0 nederlaag). Ajax speelde dramatisch en tijdens het duel vroegen supporters massaal om het ontslag van Heitinga. De clubleiding besloot echter vertrouwen te houden in de trainer.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met ESPN voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam kreeg Heitinga de vraag of hij verbaasd is door de mate van kritiek op zijn functioneren. “Je weet het: als je niet wint bij Ajax, krijg je kritiek”, maakt de trainer duidelijk niet verrast te zijn dat hij kritiek krijgt. “Maar soms gaat het wel te ver. Ik lees heel weinig, maar natuurlijk krijg je wel veel mee.”

Dat geldt niet alleen voor Heitinga zelf, zo legt hij uit. “Dat ze kritiek hebben op mij: prima. Maar het komt ook bij je gezin binnen”, zegt de trainer. “Ik heb jonge kinderen en die gaan naar school en dan… Ik vind dat we daar wel wat voorzichtiger in kunnen en mogen zijn”, is zijn duidelijke boodschap.