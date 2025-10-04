Live voetbal 6

Heitinga heeft heel duidelijke boodschap voor criticasters

John Heitinga met ESPN-verslaggever Cristian Willaert voorafgaand aan Sparta - Ajax
Foto: © ESPN
Niels Hassfeld
4 oktober 2025, 16:19

John Heitinga heeft zijn criticasters gevraagd het iets rustiger aan te doen. De trainer van Ajax staat onder hevige druk en kan dit naar eigen zeggen wel accepteren. Zijn familie, waaronder zijn jonge kinderen, hebben het wel lastig met de situatie.

Heitinga staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij Ajax, maar qua spel gaat het in Amsterdam nog niet zoals vooraf gehoopt. Met de wedstrijd neemt de druk op de oefenmeester toe, met als toppunt de uitwedstrijd bij Olympique Marseille (4-0 nederlaag). Ajax speelde dramatisch en tijdens het duel vroegen supporters massaal om het ontslag van Heitinga. De clubleiding besloot echter vertrouwen te houden in de trainer.

In gesprek met ESPN voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam kreeg Heitinga de vraag of hij verbaasd is door de mate van kritiek op zijn functioneren. “Je weet het: als je niet wint bij Ajax, krijg je kritiek”, maakt de trainer duidelijk niet verrast te zijn dat hij kritiek krijgt. “Maar soms gaat het wel te ver. Ik lees heel weinig, maar natuurlijk krijg je wel veel mee.”

Dat geldt niet alleen voor Heitinga zelf, zo legt hij uit. “Dat ze kritiek hebben op mij: prima. Maar het komt ook bij je gezin binnen”, zegt de trainer. “Ik heb jonge kinderen en die gaan naar school en dan… Ik vind dat we daar wel wat voorzichtiger in kunnen en mogen zijn”, is zijn duidelijke boodschap.

Copa
2.185 Reacties
754 Dagen lid
22.785 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas komt de boodschap altijd alleen over aan weldenkende, rationele beschaafde mensen. Mensen met een goede opvoeding. De idioten , op wraakbelustigen lezen en horen dit, maar gaan gewoon verder, ja ook Driessen

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
663 Reacties
1.104 Dagen lid
4.410 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij geeft het heel simpel aan. Daar kan je wat van vinden. De 1 zegt : hij heeft gelijk, het kan wat minder (wat betreft zn kinderen die het ook meekrijgen), de ander zal zeggen : hij wist van te voren dat dit kon gebeuren want hij komt zelf uit de voetbalwereld dus het mag geen verrassing zijn.

Emilio
42 Reacties
992 Dagen lid
379 Likes
Emilio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ligt eraan wat ze zeggen tegen zijn kinderen. Je kan roepen je vader is een xxxxlijer. Dat is niet aardig. Je kan bijvoorbeeld wel zeggen. Je vader doet het niet zo goed bij Ajax, kunnen jullie niet helpen?

ERIMIR
3.731 Reacties
454 Dagen lid
38.170 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heitinga weet dat dit kan gebeuren, dus niet te veel zeuren. Kinderen zeggen altijd de waarheid.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
Groningen
8
3
15
5
NEC
7
8
12

Complete Stand

