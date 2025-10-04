Live voetbal 7

Klaassen heel duidelijk: ‘De directie moet…’

Davy Klaassen van Ajax
Foto: © ESPN
7 reacties
Niels Hassfeld
4 oktober 2025, 19:00

Davy Klaassen is van mening dat Ajax geen afscheid moet nemen van John Heitinga, zo maakt hij duidelijk in gesprek met ESPN na afloop van het duel met Sparta (3-3). De aanvoerder van de Amsterdammers stelt dat het bestuur de keuzes niet moet laten afhangen van wat er wordt geroepen.

Ajax beleefde zaterdag weer een vervelende dag in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen via Wout Weghorst op voorsprong op Het Kasteel, maar zagen Sparta in de blessuretijd van de eerste helft langszij komen door een benutte strafschop van Tobias Lauritsen. Na de pauze sloeg de thuisploeg via Mitchell van Bergen en Joshua Kitolano twee keer toe, maar doelpunten van nogmaals Weghorst en Oscar Gloukh bezorgden Ajax alsnog een punt.

Door het tegenvallende resultaat en het matige spel neemt de druk op Heitinga nog verder toe. De trainer van Ajax zag de bui al hangen en besloot direct na het laatste fluitsignaal de catacomben in te lopen, terwijl zijn spelers de meegereisde fans bedankten. Nadat de supporters zich tijdens de wedstrijd al tegen hun ploeg hadden gekeerd, lieten ze ook na het duel hun onvrede blijken.

Voor de camera van ESPN krijgt Klaassen de vraag of hij verwacht dat Heitinga na dit resultaat nog steeds aan mag blijven, nadat de aanvoerder dinsdag na de wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0 verlies) een lans voor zijn trainer brak. “Ik denk dat een directie zijn mening en besluiten niet moet laten afhangen van wat er wordt geroepen”, is Klaassen duidelijk. “Ik sta er nog hetzelfde in als dinsdag, maar wij moeten wel beter als team.”

Arena
1.020 Reacties
54 Dagen lid
2.371 Likes
Klaassen blijft achter zijn trainer staan. Ik vraag me af of dat alleen voor de buitenwacht zo is. Op zich wel netjes als je je trainer niet publiekelijk afvalt.

@Arena anders is die ze basisplaats kwijt

Ajax moet zo snel mogelijk afscheid nemen van Heitinga en Klaassen. Kroes krijgt nog even de tijd.

Het is waar dat de directie zich niet gek moet laten maken door wat er , met name door journalisten en zgn kenners wordt geroepen, maar laten we de laatste twee wedstrijden bekijken; de eerste tegen een topploeg (CL en iedere ploeg is tegen Ajax in Europees verband een topploeg) dan speelt Ajax zijn "eigen spel" het resultaat was gatenkaas. Tegen een kleine ploegje speel je niet meer je eigen spel, afwachtend. Dat had nou precies andersom moeten zijn. Voor mij is dat bepalender dat was jochies hier en daar roepen

Heitinga en klaassen zijn kinderen van de club eigenlijk nog van der Beek terughalen.

@Zadkine je kan Heitinga altijd nog assistent van een nieuwe trainer maken. Ik hoor vaak als assistent dat Heitinga prettig is om mee samen te werken.

Respect voor Klaassen .Zo hoort dat.

Complete Stand

