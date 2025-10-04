Klaassen heel duidelijk: ‘De directie moet…’

Davy Klaassen is van mening dat Ajax geen afscheid moet nemen van John Heitinga, zo maakt hij duidelijk in gesprek met ESPN na afloop van het duel met Sparta (3-3). De aanvoerder van de Amsterdammers stelt dat het bestuur de keuzes niet moet laten afhangen van wat er wordt geroepen.
Ajax beleefde zaterdag weer een vervelende dag in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen via Wout Weghorst op voorsprong op Het Kasteel, maar zagen Sparta in de blessuretijd van de eerste helft langszij komen door een benutte strafschop van Tobias Lauritsen. Na de pauze sloeg de thuisploeg via Mitchell van Bergen en Joshua Kitolano twee keer toe, maar doelpunten van nogmaals Weghorst en Oscar Gloukh bezorgden Ajax alsnog een punt.
Door het tegenvallende resultaat en het matige spel neemt de druk op Heitinga nog verder toe. De trainer van Ajax zag de bui al hangen en besloot direct na het laatste fluitsignaal de catacomben in te lopen, terwijl zijn spelers de meegereisde fans bedankten. Nadat de supporters zich tijdens de wedstrijd al tegen hun ploeg hadden gekeerd, lieten ze ook na het duel hun onvrede blijken.
Voor de camera van ESPN krijgt Klaassen de vraag of hij verwacht dat Heitinga na dit resultaat nog steeds aan mag blijven, nadat de aanvoerder dinsdag na de wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0 verlies) een lans voor zijn trainer brak. “Ik denk dat een directie zijn mening en besluiten niet moet laten afhangen van wat er wordt geroepen”, is Klaassen duidelijk. “Ik sta er nog hetzelfde in als dinsdag, maar wij moeten wel beter als team.”
➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!
@Arena anders is die ze basisplaats kwijt
Het is waar dat de directie zich niet gek moet laten maken door wat er , met name door journalisten en zgn kenners wordt geroepen, maar laten we de laatste twee wedstrijden bekijken; de eerste tegen een topploeg (CL en iedere ploeg is tegen Ajax in Europees verband een topploeg) dan speelt Ajax zijn "eigen spel" het resultaat was gatenkaas. Tegen een kleine ploegje speel je niet meer je eigen spel, afwachtend. Dat had nou precies andersom moeten zijn. Voor mij is dat bepalender dat was jochies hier en daar roepen
@Arena anders is die ze basisplaats kwijt
Het is waar dat de directie zich niet gek moet laten maken door wat er , met name door journalisten en zgn kenners wordt geroepen, maar laten we de laatste twee wedstrijden bekijken; de eerste tegen een topploeg (CL en iedere ploeg is tegen Ajax in Europees verband een topploeg) dan speelt Ajax zijn "eigen spel" het resultaat was gatenkaas. Tegen een kleine ploegje speel je niet meer je eigen spel, afwachtend. Dat had nou precies andersom moeten zijn. Voor mij is dat bepalender dat was jochies hier en daar roepen