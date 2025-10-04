Klaassen heel duidelijk: ‘De directie moet…’

is van mening dat Ajax geen afscheid moet nemen van John Heitinga, zo maakt hij duidelijk in gesprek met ESPN na afloop van het duel met Sparta (3-3). De aanvoerder van de Amsterdammers stelt dat het bestuur de keuzes niet moet laten afhangen van wat er wordt geroepen.

Ajax beleefde zaterdag weer een vervelende dag in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen via Wout Weghorst op voorsprong op Het Kasteel, maar zagen Sparta in de blessuretijd van de eerste helft langszij komen door een benutte strafschop van Tobias Lauritsen. Na de pauze sloeg de thuisploeg via Mitchell van Bergen en Joshua Kitolano twee keer toe, maar doelpunten van nogmaals Weghorst en Oscar Gloukh bezorgden Ajax alsnog een punt.

Artikel gaat verder onder video

Door het tegenvallende resultaat en het matige spel neemt de druk op Heitinga nog verder toe. De trainer van Ajax zag de bui al hangen en besloot direct na het laatste fluitsignaal de catacomben in te lopen, terwijl zijn spelers de meegereisde fans bedankten. Nadat de supporters zich tijdens de wedstrijd al tegen hun ploeg hadden gekeerd, lieten ze ook na het duel hun onvrede blijken.

Voor de camera van ESPN krijgt Klaassen de vraag of hij verwacht dat Heitinga na dit resultaat nog steeds aan mag blijven, nadat de aanvoerder dinsdag na de wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0 verlies) een lans voor zijn trainer brak. “Ik denk dat een directie zijn mening en besluiten niet moet laten afhangen van wat er wordt geroepen”, is Klaassen duidelijk. “Ik sta er nog hetzelfde in als dinsdag, maar wij moeten wel beter als team.”