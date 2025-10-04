Weghorst spreekt vol walging: ‘De Nederlandse cultuur, ik vind het helemaal ruk’

heeft zaterdag na de uitwedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam (3-3) de vloer aangeveegd met de ‘Nederlandse cultuur’.

Weghorst was tegen Sparta goed voor twee doelpunten, maar kon Ajax daarmee niet de zege schenken. Na afloop staat hij verslaggever Joep Schreuder te woord bij de NOS en die stelt dat het zwakke spel van Ajax dit seizoen niet te wijten is aan hoofdtrainer John Heitinga. Weghorst reageert getergd: “Nou, dat zijn niet de geluiden die ik hoor van jullie de laatste weken.”

Met ‘jullie’ refereert Weghorst vermoedelijk aan de media. De spits van Ajax vervolgt: “Uiteindelijk is de trainer degene die verantwoordelijk is. Hij is verantwoordelijk voor ons elftal. Ik vind alleen wel vanaf moment één dat hij onze trainer is geworden, dat hij sh*t van heb ik jou daar over zich heen heeft gehad. Daar vind ik wel wat van.”

Artikel gaat verder onder video

Weghorst vindt met name de manier waarop Hetitinga wordt bekritiseerd onder de gordel. “Daar vind ik wel wat van in Nederland… Natuurlijk mag er wel een verwachtingspatroon zijn, maar hoe wij dingen op de man spelen… Ik zie hem ook in de kleedkamer staan. Dan denk ik soms wel: oh, oh Nederland… Wat zijn we aan het doen?.”

“Je mag kritisch zijn, maar het gaat om de manier waarop”, benadrukt Weghorst. “De manier waarop je met een bepaalde framing mensen en clubs kan wegzetten. Daar vind ik wel wat van. Daar zijn we in Nederland heel goed in. Het is schijnbaar iets wat bij onze cultuur past, maar ik vind het helemaal ruk.”