Weghorst spreekt vol walging: ‘De Nederlandse cultuur, ik vind het helemaal ruk’

Wout Weghorst heeft zaterdag na de uitwedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam (3-3) de vloer aangeveegd met de ‘Nederlandse cultuur’.
Weghorst was tegen Sparta goed voor twee doelpunten, maar kon Ajax daarmee niet de zege schenken. Na afloop staat hij verslaggever Joep Schreuder te woord bij de NOS en die stelt dat het zwakke spel van Ajax dit seizoen niet te wijten is aan hoofdtrainer John Heitinga. Weghorst reageert getergd: “Nou, dat zijn niet de geluiden die ik hoor van jullie de laatste weken.”
Met ‘jullie’ refereert Weghorst vermoedelijk aan de media. De spits van Ajax vervolgt: “Uiteindelijk is de trainer degene die verantwoordelijk is. Hij is verantwoordelijk voor ons elftal. Ik vind alleen wel vanaf moment één dat hij onze trainer is geworden, dat hij sh*t van heb ik jou daar over zich heen heeft gehad. Daar vind ik wel wat van.”
Weghorst vindt met name de manier waarop Hetitinga wordt bekritiseerd onder de gordel. “Daar vind ik wel wat van in Nederland… Natuurlijk mag er wel een verwachtingspatroon zijn, maar hoe wij dingen op de man spelen… Ik zie hem ook in de kleedkamer staan. Dan denk ik soms wel: oh, oh Nederland… Wat zijn we aan het doen?.”
“Je mag kritisch zijn, maar het gaat om de manier waarop”, benadrukt Weghorst. “De manier waarop je met een bepaalde framing mensen en clubs kan wegzetten. Daar vind ik wel wat van. Daar zijn we in Nederland heel goed in. Het is schijnbaar iets wat bij onze cultuur past, maar ik vind het helemaal ruk.”
Heitinga heeft vanaf het begin de schijn tegen gehad, dat klopt wel wat Weghorst zegt, maar daarna vormt ieder toch zijn eigen mening? Of denkt Weghorst dat iedereen slaafs achter een paar "Driessens" en "Derksens" aanloopt?
@jabadabadoe nou denk wel dat er veel achter Driessen en Derksen aanlopen hoor.
Je hebt gelijk. Heitinga heeft inderdaad de media tegen zich. Maar wat ook niet helpt is dat er geen lijn of belevening zit in het spel van Ajax. Dan is hij ook niet zo goed in de interviews of uitleggen in de media. Dus het is een combinatie. Hij heeft de gunfactor niet van de analisten en hij levert niet.
Weghorst kan Heitinga wel in bescherming willen nemen, maar Ajax speelde erg belabberd. Ik zie geen lijn in het spel, veel spelers waren onrustig aan de bal en niet alleen maar in deze wedstrijd. Van de opstelling klopte ook weer weinig van. Waarom Oscar niet vanaf het begin opstellen. Van Moro kwam ook weinig dreiging, waarom niet Edvardsen voor hem inbrengen ipv Berghuis. Dat zijn allemaal tactische keuzes die een trainer tijdens de wedstrijd moet zien en maken als het niet loopt. Klaassen moet maar de bank warm houden, zijn bijdrage was gewoon weer niet om aan te zien.
