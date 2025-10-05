Het Parool onthult hoofdreden waarom Ajax Heitinga nog niet heeft ontslagen

John Heitinga is nog altijd niet ontslagen door Ajax. Volgens Het Parool is daar een belangrijke reden voor. Het vinden van een opvolger van de bekritiseerde trainer zou namelijk een groot probleem vormen.
Ajax is zwak begonnen aan het seizoen onder John Heitinga. Waar er in de eerste weken nog de hoop was dat de trainer de boel op de rit zou krijgen, ging het de afgelopen weken alleen maar minder. Nadat er vorige week drie punten werden gepakt in een zeer zwakke vertoning tegen tien man van NAC Breda (2-1), ging Ajax midweeks keihard onderuit bij Olympique Marseille (4-0). Dit weekend leken de Amsterdammers bij Sparta tegen een nieuwe nederlaag aan te lopen, maar wist Oscar Gloukh diep in blessuretijd een punt te redden: 3-3.
Heitinga staat inmiddels onder immense druk. De supporters eisen dat het bestuur ingrijpt en de trainer op straat zet. Vooralsnog blijft de clubleiding, ook na de blamage op Het Kasteel, achter het kind van de club staan. Volgens Het Parool is het echter de vraag of dit de verdienste van Heitinga is.
De krant stelt namelijk dat er bij het ontslag van Heitinga de nodige andere zaken komen kijken. Zo moet er ook een goede opvolger beschikbaar zijn die bij Ajax wil instappen, anders heeft de club er niets aan om Heitinga te ontslaan. “Een goede opvolger vinden lijkt een groter probleem dan de evaluatie van Heitinga”, stelt Het Parool. Daarmee lijkt de trainer dus zeker van zijn baan tot er een realistische opvolger in beeld is.
Dan moet de directie nog harder werken om een geschikte opvolger te vinden. Per slot van rekening was zij verantwoordelijk voor de aanstelling van Heitinga. De evaluatie over het functioneren van de directie zelf volgt in een later stadium wel.
@ERIMIR het zoeken van een 6 of een spits heeft ook maanden geduurd. Dus dit gaat ook weer veel te lang duren.
Dat had ik wel gedacht. Er werden op dit forum wat namen geroepen maar een geschikte opvolger vinden is een lastig klusje. Ajax zit in een fase waarin trainers wellicht geen trek hebben in deze klus. En er is sowieso de druk om iemand te vinden die een aansprekende trainer is. Ervaren, door de club / spelers / aanhang geaccepteerd. Lastig.
Als je naar de concurrentie kijk is plek drie zeker haalbaar. Dat is te laag, men wil 2 of 1. Ok, maar bedenk eens dat de competitie nog heel lang is , er een tweede transferperiode komt en je zo vijf wedstrijden op rij (vorig jaar, eerst PSV en daarna Ajax) kan verliezen. Wat Heitinga moet doen is minder aan de lange termijn denken en meer aan NU. Dwz, geen Klaassen meer op 6. Oscar altijd opstellen, tegen sterkere tegenstanders (allemaal in de CL) afwachtend spelen, De vervanger van Gaaei door Rosa is hij al aan het starten, dat soort zaken is belangrijk. Geen Mokio meer op links, maar op 6. Wat dit laatste betreft denk ik doet Heitinga nog? niet, omdat hij het ongelijk van Blind wil bewijzen en zijn gelijk. Niet doen!! Mokio op 6
