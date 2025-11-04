De KNVB heeft een schorsing van vijf jaar opgelegd aan zaalvoetballer Faisel Karoumi van eerstedivisionist ZVC United uit Den Haag, meldt het Algemeen Dagblad. De speler deelde een karatetrap uit aan een scheidsrechter en moet tot september 2030 toekijken.

Op 12 september werd de zaalvoetbalwedstrijd tussen OACN Boys uit Spijkenisse en ZVC United gestaakt bij een stand van 8-8. Nadat scheidsrechter Rob Meinsma had gefloten voor een overtreding van de club uit Den Haag, sprong Karoumi woest op van de bank en werkte hij de arbiter met een karatetrap tegen de grond. Kort na de wedstrijd liet ZVC United weten de dader per direct te hebben geroyeerd. “Het is een eenmansactie die alle aanwezigen diep heeft gechoqueerd. Wij als club betreuren het gebeurde ten zeerste. Voor dit soort gedrag is geen plek in de sport”, liet de club weten.

Artikel gaat verder onder video

De KNVB heeft het voorval lang onderzocht en de bond heeft besloten om Karoumi een schorsing van liefst zestig maanden op te leggen, die met terugwerkende kracht op 18 september is ingegaan. Daardoor kan de zaalvoetballer pas in het najaar van 2030 weer in actie komen.

De schorsing zorgt voor gemengde gevoelens bij Naim Al Yousfi, coach van ZVC United. “Deze zaak kent alleen maar verliezers, zowel Faisal Karoumi als de scheidsrechter die fysiek werd belaagd. Gezien de ernst van het voorval kan ik een straf tot 2030 me wel voorstellen”, laat hij weten. “Wij hebben hem met ZVC United direct geroyeerd. Als mens is dit voor Faisal natuurlijk erg rot. Laat zo’n jarenlange straf een waarschuwing voor andere voetballers zijn. Dit is onacceptabel. Gelukkig heeft de scheidsrechter er niet al te veel aan overgehouden.” Het restant van de wedstrijd werd in oktober uitgespeeld, waarbij OACN Boys als enige nog wist te scoren en dus met 9-8 won.