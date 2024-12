Doorbraak bij Vandaag Inside: 'Genee hakt knoop door over toekomst'

Wilfred Genee gaat zijn aflopende contract bij Vandaag Inside verlengen, zo weet Evert Santegoeds maandagmiddag te melden in Strikt Privé. Volgens bronnen twijfelde de presentator aan een langer verblijf bij het populaire SBS6-programma, maar zijn de handen met Frans Klein inmiddels geschud.

De toekomst van Vandaag Inside houdt televisiekijkend Nederland al maanden bezig. Dat kwam in eerste instantie door de woedend weggelopen Johan Derksen, die – notabene tijdens de uitzending – helemaal klaar was met Genee. De vraag was of de twee überhaupt nog wel door één deur konden, maar de vredespijp werd al snel gerookt. Omdat René van der Gijp in een eerder stadium al had aangegeven dat hij behoefte had aan een vrije dag, was de toekomst van Vandaag Inside nog hoogst onzeker.

Dat heeft vooral te maken met het feit dat de contracten van de drie hoofdpersonen aflopen, en het nog maar de vraag is of Genee, Derksen en Van der Gijp het zien zitten om nóg een jaar met elkaar een programma te maken.

Diverse bronnen wisten al te melden dat Derksen en Van der Gijp – dankzij deze ingewilligde wensen – een langere samenwerking zien zitten. Het was echter nog de vraag of Genee hier trek in had. De presentator zou de eis hebben om een programma náást VI te mogen maken, maar hier wilde John de Mol niet in meegaan.

Santegoeds weet maandag echter te melden dat er een doorbraak is in de contractsituatie van Genee. De roddeljournalist rept in Strikt Privé over een geheime bijeenkomst van Genee en Klein in Amsterdam. “Ik heb begrepen dat ze eruit zijn, dus dat Wilfred morgen (dinsdag) met een gerust hart tegen John de Mol kan zeggen dat hij nog een jaar langer doorgaat met VI,” zegt Santegoeds. “Hij heeft het miljoenencontract getekend!”, vult Jordi Versteegden aan.

“Er is een hand geschud en de deal is – volgens mijn informatie – rond. Het gaat dus gewoon weer gebeuren, nog een jaar VI. Ik denk zonder interviewprogramma. Het enige wat gaat veranderen is de afwezigheid van Van der Gijp op woensdag,” sluit Santegoeds af.

