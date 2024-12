Zeer verrassende vervanger van René van der Gijp genoemd bij Vandaag Inside

Vanaf januari zal René van der Gijp niet meer op woensdagen aanschuiven in het programma Vandaag Inside, waardoor er volop gespeculeerd wordt over een definitieve opvolger van de oud-voetballer. Matthijs van Nieuwkerk is een van de personen die gelinkt wordt aan het populaire televisieprogramma.

Deze week werd bekend dat Van der Gijp met Talpa overeen is gekomen dat hij vanaf januari nog maar vier dagen per week aanschuift bij Vandaag Inside. Het is een lang gekoesterde wens van de analist, die door Vandaag Inside vervangen zal moeten worden op de woensdagen. In het programma Shownieuws wordt er volop gespeculeerd over een opvolger van de 63-jarige analist.

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van roddelblad Privé, geeft bij Shownieuws aan dat twee gasten die al regelmatig aanschuiven in het programma een goede kans maken om Van der Gijp te vervangen: "De naam Albert Verlinde valt regelmatig, maar die van Rutger Castricum ook. Die zouden het ook nog afwisselend kunnen doen", geeft Santegoeds aan.

Royaltydeskundige Iris van Lunenburg begrijpt de suggestie van Santegoeds: "Ik zou ook denken aan Albert. Die doet het heel goed en lijkt het ook naar z’n zin te hebben. Het zou me verbazen als hij het niet zou worden of als hij niet af en toe zou komen. Dat lijkt me wel een goede", geeft zij aan.

Ronald Molendijk, ook te gast in het programma, oppert een hele andere kandidaat: "Matthijs van Nieuwkerk. Dat zou ik helemaal te gek vinden om die daar neer te zetten. Ik vind Matthijs helemaal prima. Hij heeft niet met alcohol op iemand doodgereden ofzo. Vandaag Inside heeft ook een beetje schijt aan de cancelcultuur, dus ik zeg: Matthijs van Nieuwkerk", geeft Molendijk aan.

