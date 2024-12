René van der Gijp doet boekje open over relatiecrisis met Minouche

René van der Gijp heeft een klein boekje opengedaan over de relatieproblemen met zijn vrouw Minouche. De tafelgast van Vandaag Inside hoort thuis vaak dat hij niet goed luistert, maar lijkt de kritiek niet enorm serieus te nemen.

In de uitzending van Vandaag Inside werd donderdagavond een fragment getoond van Lang Leve De Liefde-deelnemers Robert en Tineke, bij wie de communicatie bepaald niet soepel verloopt. Na het fragment vertelde Gijp over zijn eigen relatie, die volgens berichtgeving van Privé in zwaar weer verkeert.

“Dat wordt bij mij thuis ook vaak genoeg tegen me gezegd: ‘Je moet beter leren luisteren’”, onthult Van der Gijp. Wilfred Genee wil vervolgens weten hoe Van der Gijp daarover denkt. De voormalig voetballer wil er weinig over kwijt. “Mwah…” Johan Derksen reageert: “Het is niet het aard van het beestje.”

Tafelgast Catherine Keyl vraagt zich af: “Zeggen ze dat niet tegen elke man?” Van der Gijp antwoordt: “Ik denk het wel. Het is allemaal hetzelfde op een gegeven moment, Catherine, dat weet jij ook. “

Vorige maand werd duidelijk dat Minouche regelmatig in haar eigen huis verblijft. “We hebben allemaal wel eens dat je elkaar een beetje beu bent. En ook dat je het daarna weer leuk vindt. Dat noemen ze een huwelijk, toch?”, zei Minouche daarover. René van der Gijp bevestigde dat het koppel al anderhalf jaar niet meer samenwoont.

