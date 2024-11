Minouche van der Gijp reageert op 'huwelijkscrisis' met René: 'Aju paraplu, zoek het uit'

Minouche van der Gijp reageert in drie stories op haar Instagram op de berichten over een huwelijkscrisis tussen haar en René van der Gijp die woensdag door Privé de wereld in geslingerd zijn. Minouche bevestigt dat zij regelmatig in haar eigen huis verblijft, maar schrijft dat dat er juist voor moet zorgen dat het stel inderdaad in een scheiding terechtkomt, 'wat we allebei niet willen'.

Volgens het roddelblad verkeert het huwelijk tussen het Vandaag Inside-kopstuk en zijn echtgenote na vier jaar in zwaar weer. "Ingewijden voorspellen een scheiding die niet zonder slag of stoot zal verlopen", valt onder meer te lezen. René komt zelf ook aan het woord in het artikel en zegt: "We wonen al anderhalf jaar niet samen. Ze was net nog bij me thuis. Maar bel Minouche anders even." Zijn echtgenote bevestigt tegenover het blad alleen dat het stel inderdaad regelmatig niet onder één dak verblijft: "We hebben allemaal wel eens dat je elkaar een beetje beu bent. En ook dat je het daarna weer leuk vindt. Dat noemen ze een huwelijk, toch?"

Op haar Instagram schrijft Minouche woorden van gelijke strekking. "In elk huwelijk zijn wel eens irritaties of ruzies. Of ben ik potverdorie de enige die dat heeft?!". Daarna weidt ze uit over de nadelen van het samenleven met Van der Gijp, op wie de vijf uitzendingen per week die hij met Johan Derksen en Wilfred Genee opneemt een zware wissel trekken. "Ik ben getrouwd met een man die elke dag een mooi programma neerzet voor heel veel mensen. Dat kost hem heel veel energie (...) Het is ook geen geheim dat hem dat zwaar valt. Voornamelijk de druk om elke dag weer goed te presteren. Het maakt hem ook prikkelbaar thuis."

"Veel mensen moeten 's avonds nog wel tegen het geïrriteerde hoofd van hun man aankijken", vervolgt Minouche. "Dat hoef ik dus niet. Ik denk: aju paraplu, zoek het uit, ik ga lekker in m'n eigen huis slapen." Daarmee hoopt het echtpaar juist te voorkomen dat hun huwelijk op de klippen loopt, legt Van der Gijp even later uit. "Vergissen jullie je niet wat een impact zo'n dagelijks programma heeft op een gezin. Dat is best heftig", alvorens uit te leggen dat ze te maken heeft gehad met 'fans die zomaar binnenlopen, bommeldingen, ruzies in de uitzending' en 'irritaties onderling'. Ze erkent dat er momenten zijn waarop 'we er helemaal klaar mee zijn', maar stelt óók dat het echtpaar zich daar 'elke keer weer doorheen navigeert'. "Dat kan alleen als je heel veel van elkaar houdt en altijd blijft knokken voor elkaar", schrijft Van der Gijp, die haar boodschap afsluit met de tekst 'En doorrrrrr', gevolgd door een hartje.

