Drastische verandering bij Vandaag Inside geopperd: 'Dit is perfect, dit is dé oplossing'

Journalisten Rob Goossens en Luuk Ikink van RTL Boulevard vinden dat Vandaag Inside minder uitzendingen moet gaan maken. René van der Gijp had al de wens om er vaker tussenuit te gaan en de twee journalisten denken dat dit voor iedereen binnen het programma beter is.

In de BLVD podcast van RTL Boulevard worden de ontwikkelingen rond Vandaag Inside besproken. Goossens denkt dat het voor de hoofdpersonen van het programma beter zou zijn om er vaker tussenuit te gaan: "Eigenlijk heeft René van der Gijp de perfecte oplossing bedacht", zegt Goossens, die doelt op de uitspraak van de voormalig voetballer om in april een pauze te houden. Van der Gijp zou het liefst willen dat de heren in die maand even rust hebben. De analist gaf in augustus, toen hij dit idee opperde, al aan dat hij bang was dat er anders irritaties naar boven zouden komen in het programma.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp hoort eis van Johan Derksen: 'Dit ga ik écht niet doen, echt niet!'

Precies dat gebeurt nu, want de clash tussen Wilfred Genee en Derksen is niet de eerste botsing in de laatste periode. Een maand zonder Vandaag Inside lijkt Goossens een goed plan: "Johan kan meteen zonder al te veel gezichtsverlies zeggen: ik heb er geen zin meer in, maar we kunnen het nog wel minder maanden doen. Wilfred houdt dan meer ruimte over voor een ander programma bij Talpa. Van der Gijp heeft dan de maanden vrij waarnaar hij zo hard snakte."

Vermoeidheid bij Johan Derksen

Collega Ikink is het met Goossens eens. Hij merkt op dat de vermoeidheid terug te zien is bij de heren van Vandaag Inside: "Ze moeten gewoon minder gaan maken. Ik denk dat het ook deels met vermoeidheid te maken heeft dat dit misgaat. Johan is 75, moet elke dag twee uur heen en twee uur terug. Ik denk dat het een beetje te veel wordt. Het zou dé oplossing zijn om minder te gaan maken", concludeert Ikink.

Derksen reageerde in het verleden niet al te positief op het voorstel van Van der Gijp om een pauze van een maand in te lassen: "Ik vind wel dat als je een contract tekent voor een dagelijkse talkshow, je niet halverwege het contract moet gaan zeuren. Dan moet je in ieder geval je contract uitdienen. En bij een eventueel volgend contract kun je dan zeggen: vijf dagen per week ga ik niet meer doen", zei Derksen destijds.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woerts begrijpt helemaal niets van Priske: 'Hij moet iets van hem weten, dat moet!'

Chris Woerts vindt het hoog tijd voor een keiharde ingreep bij Feyenoord.