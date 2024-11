René van der Gijp hoort eis van Johan Derksen: 'Dit ga ik écht niet doen, echt niet!'

René van der Gijp heeft woensdagavond voorafgaand aan de uitzending van Vandaag Inside gereageerd op een nieuw document dat John de Mol heeft opgesteld in samenspraak met Johan Derksen en Wilfred Genee. Er zijn duidelijke afspraken opgesteld, maar Van der Gijp hoopt dat hij zich niet overal aan hoeft te houden.

De Mol heeft samen met Derksen, Genee, redacteuren en eindredacteuren een document opgesteld waarin duidelijke afspraken voor de toekomst zijn gemaakt. Aanleiding hiervoor is het conflict tussen de 75-jarige Derksen en presentator Genee dat ontstond in de maandaguitzending van het programma. In het reglement, zoals Derksen het noemt, is opgenomen dat Genee eerder in de studio moet arriveren. Hij kwam woensdag dan ook om 20.45 uur aan in Hilversum.

Normaliter arriveert Genee slechts twee minuten voor een uitzending. Dat heeft Derksen gestoord: "Ik wil graag van tevoren even doorspreken wat ik graag zou willen meenemen of waar ik het over wil hebben. En ik vind, voor het salaris dat wij verdienen, dan kun je ook wel iets eerder komen", gaf het boegbeeld van Vandaag Inside woensdag aan tegenover De Telegraaf.

Van der Gijp lacht om redactievergadering

In gesprek met RTL Boulevard moet Van der Gijp lachen om de nieuwe afspraken die er zijn gemaakt rond het programma: "Gaan we een redactievergadering houden? Daar heb ik geen vertrouwen in. Nee, natuurlijk niet. Ze moeten echt niet gaan verwachten dat ik hier om 20.45 uur ben. Dat ga ik echt niet doen. Nee, echt niet", is Van der Gijp duidelijk.

