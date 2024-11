Johan Derksen brengt slecht nieuws: 'Het is ernstig en wordt nooit meer hoe het was'

Johan Derksen heeft woensdagavond bij zijn terugkeer in het programma Vandaag Inside vervelend persoonlijk nieuws wereldkundig te maken. De voormalig voetballer ging dinsdag naar de oogkliniek wegens klachten aan zijn oog en blijkt glaucoom te hebben. Dat ontstaat wanneer de oogdruk te hoog is.

Derksen keerde woensdagavond na het conflict met presentator Wilfred Genee terug in Vandaag Inside. In de uitzending werd niet al te veel teruggeblikt op het akkefietje tussen het tweetal, maar wel op de oogproblemen van Derksen. De 75-jarige analist moest dinsdag naar de oogkliniek wegens klachten. Hij blijkt een ziekte te hebben waarvoor een behandeling noodzakelijk is.

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben naar de oogkliniek gegaan omdat ik zelf op internet had gekeken en ik dacht dat ik staar had. Ik heb overal verstand van", grapt Derksen, die zijn serieuze verhaal vervolgt: "Maar ik blijk geen staar te hebben, maar glaucoom. Die mevrouw zei dat dit ernstiger was, want staar is een fluitje van een cent. Dat heeft met je oogdruk te maken en dan krijg je medicijnen. Dan kan het oog wel op dit niveau blijven, maar het wordt nooit meer zoals het was", besluit Derksen tot slot.

De analist van Vandaag Inside is zijn humor echter nog niet verloren. Als presentator Genee hem vraagt of hij hem aan de andere kant van de tafel nog kon zien zitten met zijn oog, reageert Derksen veelzeggend: "Ik zie jou heel wazig, maar dat stoort me niet.”

