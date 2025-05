Johan Derksen velt kraakhelder oordeel over tafeldebutant Vandaag Inside

Johan Derksen is zeer te spreken over het debuut van Goede Liekens als tafelgast bij Vandaag Inside. Het boegbeeld van de talkshow vindt de Belgische psycholoog en seksuoloog, tegenwoordig ook actief in de Belgische politiek, 'een hele warme en leuke vrouw'.

Liekens debuteerde vorig jaar april aan de bar bij Vandaag Inside en heeft een dermate goede indruk gemaakt dat ze is 'gepromoveerd' tot tafelgast. De 62-jarige voormalige Miss België, die namens de Belgische politieke politieke partij Open Vld gecoöpteerd lid van de senaat is, schoof dinsdagavond aan bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, en heeft een goede indruk achtergelaten.

"Ik heb wel vaker met Goedele gezeten", vertelt Derksen in het programma. "Ik vind haar altijd een hele warme en leuke vrouw. Nu ze in de politiek zit, heeft ze ook nog meer status. Het waren vroeger alleen maar sekspraatjes, hield ik erg van. Het ziet er lekker uit nog. Ze zou bij Veronica nog gewoon iets kunnen presenteren."

Liekens zelf ook enthousiast over haar debuut aan tafel

Liekens zelf was ook blij met haar debuut als tafelgast bij Vandaag Inside. "Ik vond het leuk!", reageert ze enthousiast op een vraag van Genee. "Ik was meer op mijn gemak. Ik had het nooit verwacht, daar is het toch een beetje veiliger", doelt ze op haar eerdere optreden aan de bar in de talkshow. "Ik was eerlijk gezegd een beetje bang voor Johan. Ja, die kan soms toch wel heel cassant zijn, hè? Hard, heftig, uit de hoek komen."

Genee stelt dat het heftige over het algemeen niet het geval is bij vrouwen, uitzonderingen daargelaten, en dat Derksen eigenlijk 'een hele lieve man is'. Daar is Liekens het mee eens. "Vandaag was hij lief", verklapt ze bij In de Wandelgangen. "Ik denk dat ook wel hoor. Is dat niet typisch, als je een beetje stoer doet? René, daarin zie je dat hij het ook niet verbergt dat hij lief is. Dat is echt een schatje! Dat is echt een schatje, hè! Die verbergt het een beetje achter die strenge bril, vind ik dan. Maar Johan vond ik eigenlijk ook best lief. Dus, ik wil heel graag terugkomen", besluit ze.

