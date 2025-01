Vandaag Inside-nieuws verbaast Hélène Hendriks: 'Dat is een teleurstelling'

Hélène Hendriks reageert verbaasd op het nieuws dat Albert Verlinde elke woensdag de plaats van René van der Gijp in Vandaag Inside gaat innemen. De presentatrice van De Oranjewinter had zelf gedacht dat Rutger Castricum wekelijks aan zou gaan schuiven bij Wilfred Genee en Johan Derksen.

Bij de totstandkoming van het nieuwe contract van het Vandaag Inside-trio met Talpa ging een belangrijke wens van Van der Gijp in vervulling. De oud-voetballer klaagde de voorbije periode regelmatig over de grote belasting die de vijf opnames per week voor hem vormen en krijgt vanaf de herstart van het programma elke woensdag vrijaf, zo werd in december al duidelijk.

Over de invulling van de plek van Van der Gijp werd vervolgens veelvuldig gespeculeerd. Hans Kraay junior onthulde vorige week dat hij benaderd is door Genee om terug te keren aan de talkshowtafel, maar dat hij 'nee' heeft gezegd 'omdat ik in een heel mooie fase zit bij ESPN'. Gisteren (maandag) werd duidelijk dat de keuze op Verlinde is gevallen, tot genoegen van Derksen: "Albert past bij ons. Het is een hele vriendelijke, valse nicht. Ik vermaak me altijd kostelijk met hem", liet De Snor weten tegenover De Telegraaf.

Bij de vooraankondiging van De Oranjewinter toont Hendriks zich maandagavond verbaasd op het nieuws: "Ik dacht echt serieus dat jij de vervanger zou worden van Gijp", zegt de presentatrice tegen Castricum. "Ik denk: die gaat daar iedere woensdag zitten." Castricum lacht: "Ja, dat dacht ik eigenlijk ook, ja." Hendriks merkt op: "Dat is een teleurstelling, dan", wat door Castricum wordt beaamd: "Absoluut, en ik moest het ook nog eens een keer via het nieuws horen."

