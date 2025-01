Ongelooflijk pijnlijke uitspraken in De Oranjewinter over Bas Nijhuis

Bas Nijhuis heeft afgelopen zondag geen goede beurt gemaakt tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht (1-2), zo vinden Valentijn Driessen, Rutger Castricum en Jack van Gelder. De scheidsrechter zag onder meer een vermeende strafschop voor Feyenoord over het hoofd en kan volgens Driessen ‘het tempo niet meer aan’, zo luidt zijn harde oordeel De Oranjewinter.

Voor het eerst sinds lange tijd mocht Nijhuis weer een ‘grote Eredivisie-wedstrijd’ fluiten, al maakte hij weinig indruk. Met name de penaltyclaim van Santiago Giménez zorgde voor opschudding. De Mexicaan werd, vlak voor de doellijn, opzichtig vastgehouden door Paxten Aaronson, maar kreeg geen strafschop toegekend. Zowel Nijhuis, als de videoscheidsrechter, grepen niet in. “Feyenoord is genaaid”, begint Driessen.

“Bas wordt misschien ook een dagje ouder… vinden jullie dit een penalty?”, vraagt Hélène Hendriks zich af. “Hij trekt Giménez naar zich toe… Bij een rode kaart wordt Aaronson eruit gestuurd en is het elf tegen tien en wint Utrecht nooit meer. Feyenoord is hierdoor de competitie uitgeknikkerd”, gaat de Chef Voetbal van De Telegraaf verder.

'Bas Nijhuis wordt ook wat dikker'

Nijhuis moet het vervolgens ontgelden: “Bas liep ook drie keer in de weg, hij kan gewoon het tempo niet meer aan. Dit was ook weer de eerste topwedstrijd die hij kreeg…”, haalt Driessen vervolgens uit. Het publiek van De Oranjewinter reageert met een kleine schrik. Rutger Castricum doet er nog een schepje bovenop: “Hij wordt ook wat dikker!” Ook hierna klinkt er een reactie uit het publiek.

“Iedereen roemt hem altijd om het feit dat hij zo lekker door laat spelen, maar ik kreeg gister het idee dat hij niet alles meer ziet. Echt, hij ziet dingen over het hoofd. Hij had niet één foutje, maar meer dingen dat ik dacht: nou… Bas. Drie keer in de weg lopen in een topwedstrijd is irritant, hoor. Hij krijgt geen wedstrijd dit weekend”, oordeelt Jack van Gelder. Castricum probeert het onderwerp luchtig te eindigen: “Bas is een hele aardige jongen, maar als je Feyenoord naait, ben je aan de beurt.”

