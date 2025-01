FC Groningen neemt ervaren speler over van Dick Schreuder

gaat terugkeren in de Eredivisie. De 32-jarige aanvaller hoopt bij FC Groningen meer speeltijd te krijgen dan de afgelopen seizoenshelft bij het CD Castellón van Dick Schreuder.

ESPN deelt donderdagmiddag dat Seuntjens zijn keuring bij de Groningers heeft doorstaan en vrijdag aan zal sluiten bij het trainingskamp van de promovendus. De nieuwe aanwinst komt zo samen te spelen met boezemvriend Etienne Vaessen.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen maanden speelde Seuntjens onder Schreuder bij Castellón en was daar de eerste zes duels van het seizoen een vaste waarde. Vervolgens verloor hij zijn basisplek, kreeg nog enkele kansen, maar hoopt in Groningen weer week in, week uit in de basis te staan. Bij Castellón kwam Seuntjens dit seizoen in LaLiga 2 tot twee assists en geen doelpunten.

De ervaren aanvaller en broer van Ralf Seuntjens heeft al een flink deel van zijn carrière erop zitten. Hij doorliep de jeugd van NAC en speelde daar vijf seizoenen in het eerste, waarna hij naar AZ vertrok. Na een Turks avontuur speelde hij nog voor Fortuna Sittard, FC Utrecht en RKC Waalwijk.

Mats Seuntjens gaat FC Groningen versterken 🚨🔙 — ESPN NL (@ESPNnl) January 2, 2025

