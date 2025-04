Van der Gijp ziet ‘nooit eerder vertoonde goal’ en beoordeelt zoon van Priske

René van der Gijp heeft donderdagavond genoten van de wedstrijden in de Europa League en de Conference League. De analist van Vandaag Inside volgde het spektakelstuk Manchester United - Olympique Lyon in de Europa League en zag ook flitsen van andere wedstrijden voorbijkomen. In het Conference League-duel tussen Rapid Wien en Djurgårdens IF zag Van der Gijp een wondergoal.

In de 77ste minuut van de wedstrijd belandde een afvallende bal net buiten het strafschopgebied bij Keita Kosugi, de linksback van Djurgårdens. Hij liet de bal op het gras vallen en zette vervolgens zijn voet ertegenaan. Van der Gijp is onder de indruk. “Ik heb – en dat moet je echt van me aannemen – een Japanner een doelpunt zien maken, dat heb ik echt nog nooit gezien”, zei hij vrijdagavond bij Vandaag Inside.

“Hij neemt de afvallende bal met zijn binnenkant. Je zou denken dat je ‘m direct neemt, maar dan is het een dropkick. Ik heb zelden iemand gezien die ‘m op zijn binnenkant laat vallen. De bal raakt eerst de grond en dan tikt ie ‘m gewoon met z’n binnenkant in de kruising. Knap gedaan, man! Een topgoal”, concludeerde Van der Gijp, die bijval kreeg van tafelgenoot Johan Derksen. “Technisch perfect geraakt.” Kosugi maakte de 1-2 en dwong daarmee een verlenging af, waarin Djurgårdens aan het langste eind trok (1-4).

Van der Gijp over August Priske

Van der Gijp stipte nog een opvallend feitje aan. “Hier speelt trouwens die zoon van Priske in de spits. Niet slecht. Een grote jongen.” August Priske, de zoon van voormalig Feyenoord-trainer Brian Priske, viel na twintig minuten in vanwege een blessure bij Oskar Fallenius. De 21-jarige Priske, die in Nederland speelde voor Jong PSV en FC Eindhoven, staat sinds vorig jaar onder contract bij Djurgårdens en speelde 22 officiële duels voor de club, waarin hij 5 keer scoorde.

nice time to revisit this as Kosugi scored this last night to help advanced Djurgården to the Conference League semis 👀 https://t.co/pYJKJsYPsR pic.twitter.com/jJzxIsYtUW — jake mcghee (@_jakemcghee67) April 18, 2025

