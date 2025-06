'Fantastisch voor Feyenoord, maar hier word je toch niet blij van?'

wordt, net als veel van zijn ploeggenoten, nadrukkelijk in verband gebracht met verschillende Europese topclubs. In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf vertelt Mike Verweij dat hij, ondanks een grote verwachte transfersom, niet hoopt op een vertrek van Timber. Valentijn Driessen denkt dat de impact van een vertrek van Timber wel meevalt, omdat de middenvelder dit seizoen weinig speelde vanwege blessureleed.

In de podcast wordt het bod van Olympique Marseille op Igor Paixão besproken. Presentator Pim Sedee schetst een leegloop bij Feyenoord: “Als je Paixao voor 35 (miljoen euro, red.) verkoopt, Hancko nog even voor veertig, dan kun je gaan cashen. Timber en Milambo erbij. Maar wat blijft er over dan?”, vraagt Sedee. Hein Keijser, die als fan het Feyenoord-geluid vertolkt in de podcast, antwoordt: “Steijn, Valente, Ueda.” Driessen vult aan met ‘Zerrouki’, voordat de heren beginnen te grinniken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord gaat voor het hoogste: ‘Gat met Ajax en PSV dichten’

Verweij heeft zijn twijfels bij het verkopen van de Feyenoord-sterkhouders, en Timber in het bijzonder: “Het is fantastisch voor Feyenoord en zeker als je zoveel geld binnenhaalt. Maar succes als je die toch weghaalt. Daar word je toch niet blij van, Hein, of wel?” “Dan wordt het wel een beetje precair", antwoordt Keijser.

“Maar Timber heeft toch nauwelijks gespeeld. Tenminste, relatief weinig gespeeld”, brengt Driessen ertegenin. “Op de momenten dat hij speelde, was hij wel heel erg goed”, countert Verweij. Driessen is stellig: “Dat is een jongen, daar weet je van dat hij gaat. Die is nu klaar om te gaan. Alleen mensen willen hem dat verbieden, omdat hij natuurlijk geblesseerd is geweest”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Timber wordt in verband gebracht met een overstap naar Liverpool, maar ook andere Europese topclubs zouden interesse hebben in de diensten van de middenvelder.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Oefenwedstrijden Feyenoord 2025/26: programma en uitslagen 🔗

👉 Milambo zorgt voor discussie: ‘Hierom legt Brentford nu al zo veel geld neer’ 🔗

👉 Heerenveen-speler geeft 'tactisch blunderende' Van Persie trap na 🔗

👉 ‘Wout Weghorst is de ideale spits voor Feyenoord’ 🔗

👉 Mogelijke tegenstanders van Feyenoord in de Champions League-voorrondes 🔗