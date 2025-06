Theo Janssen stoort zich enorm aan interview bij Jong Oranje

Theo Janssen kan weinig met het interview dat Michael Reiziger woensdagavond gaf na het EK-duel van Jong Oranje met Jong Oekraïne (2-0 overwinning). De analist hoorde geen enkele diepgang in de woorden van de bondscoach.

Jong Oranje won woensdag dankzij doelpunten van Luciano Valente en Thom van Bergen met 2-0 van Jong Oekraïne, waardoor het elftal van Reiziger als nummer twee van de poule doorstoot naar de kwartfinales. Daarin wacht aanstaande zaterdag een ontmoeting met Portugal.

Reiziger sprak na afloop bij Ziggo Sport met presentator Sam van Royen. Die vroeg de trainer aan het begin van het interview ‘of het plan tot uiting was gekomen’. “We hebben de mensen erop gezet die energie gaven en die hebben echt wel energie gegeven, ja. Dus wat dat betreft is het geslaagd”, luidde de reactie van Reiziger.

Van Royen merkte vervolgens op dat het eerste halfuur ‘een beetje stroef leek’. “Soms waren we even zoekende. We waren iets trager in de opbouw. Maar toen we de posities goed hadden, konden we er heel makkelijk doorheen voetballen, ook al waren we traag”, reageerde Reiziger. “Misschien was de opbouw traag, maar dat is niet helemaal erg, want dan blijf je als groep toch compact. We konden toch de vrije man steeds vinden.”

Nadat het interview van Van Royen met Reiziger was afgelopen, werd er teruggeschakeld naar de studio van Ziggo Sport. Daar moest Janssen eerst lachen. Daarna uitte hij zijn ergernis over het interview met Reiziger. “Ja, dat heeft te maken met… Weet je, ik vind Reiziger echt een hele aardige vent. We hebben samengezeten bij Rondo. Het was een fantastische voetballer. Maar ook dit weer… Weet je, wat zegt hij nou? Zo weinig!”

Janssen stoorde zich met name aan de analyse van Reiziger over Ryan Flamingo, die tegen Jong Oekraïne verrassend als verdedigende middenvelder speelde. Reiziger zei over het spel van Flamingo: “Dit is wat ik gehoopt had dat er zou gebeuren als hij daar speelde. Hij heeft alles denk ik weggehaald voor de verdediging. Hij won al zijn duels op het middenveld en speelde ook makkelijk door als hij in balbezit was. Dus hij heeft het zeker heel goed gedaan.”

Janssen: “Reiziger zei dat Flamingo deed wat hij had verwacht. Wat verwachtte je dan precies? Wat deed hij nou heel erg goed? Reiziger zei dat Flamingo ballen weghaalde voor de verdedigers. Maar je hebt toch een verdediging staan die dat zelf ook moet kunnen? Hij heeft heel veel gaten dichtgelopen! Hij heeft op de juiste momenten vooruit gedekt. Hij creëerde twee-tegen-één-situaties. Daar was hij heel erg goed in.”

“Ik had liever gehad dat Reiziger daar vol overtuiging over had verteld. Het is allemaal zo slapjes. Ik vind het een beetje slapjes”, vervolgde de oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Ajax. “Ik denk dat dat kan bij Jong Ajax. Bij Jong Oranje zou dat ook nog wel kunnen werken. Maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als hij dit verhaal had verteld bij bijvoorbeeld het team waarin ik speelde bij FC Twente… Dan hadden we echt gezegd: trainer, kom op. We gaan het zelf doen.”

