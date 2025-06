Jong Oranje kwartfinalist na Groningse dubbelslag tegen Oekraïne

Jong Oranje heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van het EK Onder 21. De manschappen van bondscoach Michael Reiziger waren in de Futbal Tatran aréna in het Slowaakse Presov met 2-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Jong Oekraïne. Voor Jong Oranje wacht nu een kwartfinale tegen Jong Portugal.

Voor Jong Oranje was het duel met Jong Oekraïne er eentje die gewonnen moest worden. Bondscoach Michael Reiziger voerde dan ook drie wijzigingen door in zijn basiself: Thom van Bergen kwam in de ploeg voor Noah Ohio, Million Manhoef voor Ernest Poku en Rav van den Berg voor Anass Salah-Eddine. Ryan Flamingo schoof een linie door naar het middenveld.

Dat het duel een must win was voor Jong Oranje was van meet af aan niet te merken. De ploeg begon, net als de tegenstander, slordig aan de wedstrijd. Typerend voor het duel was dat Kenneth Taylor na een klein kwartier een pass van Luciano Valente van zijn voet liet springen. Tegen het half uur aan begon Jong Oranje wat meer aan te dringen. Dit gebeurde aan de hand van Manhoef. Hij was de meest dreigende man in de eerste helft en kreeg enkele mogelijkheden, maar wist niet direct tot scoren te komen.

Na 34 minuten was daar dan eindelijk de verlossende openingstreffer van Jong Oranje. Ruben van Bommel verstoorde de opbouw van Jong Oranje, waarna Van Bergen de bal kon verlenging voor de AZ-aanvaller. Hij bleef vervolgens ijzig kalm en legde de bal af op Valente, die wel wist hoe hij moest omgaan met het buitenkansje. De middenvelder van FC Groningen schoot raak: 1-0. Vlak voor rust werd het nog bijna 2-0, maar zowel Van Bergen als Valente wisten een gevaarlijke voorzet vanaf links niet goed op waarde te schatten.

De tweede helft begon Jong Oekraïne wat sterker en kreeg het enkele mogelijkheden op de gelijkmaker, maar de Oekraïense storm ging al snel liggen. Nog binnen het kwartier na rust kwam Jong Oranje zelfs op een 2-0 voorsprong. Na een fraaie steekbal van Taylor, was het Van Bergen die fraai raak chipte. Even later leek Jong Oranje zelfs nog op 3-0 te komen via Van Bergen, maar de treffer werd afgekeurd door de Griekse scheidsrechter vanwege een vermeende overtreding.

Jong Oranje leek zonder problemen op weg naar een kwartfinale tegen Portugal, maar moest in de slotfase toch nog even billenknijpen. Invaller Youri Regeer kreeg na tachtig minuten spelen namelijk een directe rode kaart voor een overtreding op Oleksandr Yatsyk, een andere invaller. De overtreding had veel weg van die van Nigel de Jong op Xabi Alonso in de WK-finale van 2010. Destijds volgde er geen rode kaart, ditmaal was de scheidsrechter onberispelijk. Oekraïne zette in het slot van het duel nog wel aan, maar verder dan wat losse flodders kwam de ploeg niet. In de slotfase was invaller Noah Ohio nog dicht bij de 3-0, maar hij schoot naast.