Ongeloof in Spaanse media na EK-winst Oranje Onder 19: 'Onbegrijpelijk moment'

In Spanje is men vol ongeloof nadat Oranje Onder 19 het Europees kampioenschap heeft gewonnen. De Spaanse media wijzen vooral naar de Ierse scheidsrechter Rob Hennessy, de in de blessuretijd besloot om geen strafschop toe te kennen aan de Spanjaarden. Er wordt dan ook gesproken over een 'onbegrijpelijk moment'.

Spanje Onder 19 had de grootste kansen, maar toch was het Oranje Onder 19 dat in de tweede helft op gelukkige wijze op voorsprong kwam. Givairo Read gaf een lage voorzet richting Don-Angelo Konadu en doelman Raúl Jiménez werkte de bal in eigen doel in een poging ertussen te komen. In de slotfase zette Spanje aan en had het zelfs een strafschop moeten hebben. Kees Smit maakte een duidelijke overtreding in het strafschopgebied, maar doordat er geen VAR was, werd die niet bestraft. Daardoor wist Oranje Onder 19 het EK te winnen.

"Het wreedste einde weerhoudt Spanje van titelprolongatie op het EK', kopt de Spaanse krant Marca donderdagavond. Het medium doelt daarmee op de tackle van Smit op invaller Jan Virgili, waarvoor de Spanjaarden een strafschop hadden moeten hebben. Het is volgens Marca een 'controversieel incident'. "Voor bijna iedereen leek het een strafschop, behalve voor de Ierse scheidsrechter", wordt er gewezen naar Rob Hennessy. Na afloop zorgde de discutabele beslissing ook voor woede in het Spaanse kamp, aangezien de arbiter belaagd werd.

Hoewel de teleurstelling groot is in Spanje, is er toch ook veel lof voor Oranje Onder 19. "Spanje bezweek onder de fysieke kracht van Nederland, dat een foutloos toernooi speelde en in Boekarest de kroon op het werk zette met een vlekkeloze finale. De Nederlanders wekten steeds de indruk een stap voor te zijn. Ze hebben zich het hele toernooi bewezen als de beste ploeg", klinkt het lyrisch over de ploeg van bondscoach Peter van der Veen.

Ook in Mundo Deportivo komt de niet gegeven strafschop aan Spanje Onder 19 ter sprake. "Virgili passeerde zijn tegenstander (Smit, red.) en werd naar de grond gewerkt, maar kreeg géén strafschop. Wat volgde was paniek: niemand geloofde dat het geen penalty was. Na het laatste fluitsignaal werd de scheidsrechter omsingeld door boze spelers. Onbegrijpelijk dat hij niet floot."

Wel waren er ook in het Catalaanse medium complimenteuze woorden voor Oranje Onder 19. "Spanje heeft verloren van een team dat tot de finale het toernooi domineerde. Zij wisten nu te profiteren van een eigen doelpunt van Jiménez", aldus Mundo Deportivo, dat stelt dat de niet gegeven strafschop 'het laatste sprankje hoop' was.

'Grove fout van Jiménez'

Ook de fout van Jiménez bij de enige goal van de wedstrijd komt ter sprake. "'Een ogenschijnlijk simpele voorzet, een slechte positionering van Raúl Jiménez... en de ultieme teleurstelling voor ons team. Het was een grove fout van Jiménez, die verder wel een geweldig toernooi speelde", oordeelt Marca. zo oordeelde Marca. "'Een grove fout", klinkt het in Diario AS. "Daarmee werd het lot van Spanje bezegeld."

